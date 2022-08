Etwas mehr als eine Woche trennt uns noch von der dritten Apple Keynote des Jahres. Am 07. September lädt Apple zum „Far Out“-Event nach Cupertino. Wie sollte es anders sein, auch im Vorfeld dieser Keynote tauchen verstärkt Gerüchte zu den bevorstehenden Neuheiten auf. Unter anderem wird seit längerem eine robustere Apple Watch kolportiert, die als Apple Watch Pro das Licht der Welt erblicken könnten. Genau zu dieser gibt es nun frische Informationen.

Apple Watch Pro als „One more thing…“?

In Kürze wird Apple neue Produkte ankündigen. Wir rechnen fest damit, dass wir übernächsten Mittwoch neue iPhone- und Apple Watch-Modelle zu Gesicht bekommen. Zu der Apple Watch 8 und einer neuen Generation der Apple Watch SE, die jeweils direkte Nachfolger der bisherigen Modelle darstellen werden, soll es eine neue robuste Apple Watch geben, die sich in erster Linie an Extremsportler richtet. Diese könnte als Apple Watch Pro auf den Markt gebracht werden.

Unsere japanische Kollegen von Macotakara berufen sich auf „zuverlässige“ Quellen innerhalb der Apple Zulieferkette und berichten, dass die Apple Watch Pro voll im Zeitplan liegt. Glaubt man der Einschätzung, so verfügt die Apple Watch Pro über ein überarbeitetes Design mit flachen Kanten. Die aktuelle Apple Watch 7 hat rundliche Kanten und auch die Series 8 soll über rundliche Kanten verfügen. Weiter heißt es, dass es die Apple Watch Pro als 47mm Modell mit 1,99 Zoll Display geben wird. Anscheinend ist nur eine Modellgröße geplant. Die Apple Watch Pro soll im Vergleich zu ihrem „normalen“ Pendant eine längere Akkulaufzeit bieten, robuster sein und weitere Sensoren bieten.

Bei der Apple Watch 7 setzt Apple auf ein 41mm und 44mm Modell, wobei das 45mm Modell ein 1,77mm Display bietet.

In der Vergangenheit hat Apple mehrfach Apple Keynote genutzt, um besondere Produkte als „One more thing…“ anzukündigen. Die Apple Watch Pro könnte so ein „One more thing…“ sein.