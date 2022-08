Die Apple-Zulieferer werden im vierten Quartal 2022 mit der Massenproduktion neuer 14 und 16 Zoll MacBook Pro sowie iPad Pro Modelle beginnen. Alle Geräte werden wahrscheinlich weiterhin mit 5nm-Chips ausgestattet sein, so der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo.

In einem Tweet bekräftigte Kuo am Freitag seine Vorhersage, dass die kommenden 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro Modelle mit neuen Chips ausgestattet sein werden, die auf dem bestehenden 5nm-Produktionsprozess von TSMC basieren. Damit widerspricht er anderen Berichten, die davon ausgehen, dass die Modelle mit 3nm-Chips ausgestattet sein werden.

Laut Kuo wird es Apple nicht möglich sein, schon jetzt auf die 3nm-Chips umzusteigen. Die Komponenten müssten bis spätestens Oktober eingekauft werden, damit die Produkte im vierten Quartal 2022 in die Massenproduktion gehen können. Die 3nm-Chips von TSMC sollen jedoch erst frühestens im Januar 2023 verfügbar sein, so Kuo.

Als Beleg für seine Behauptung gibt der Analyst an, dass der 3nm-Chip-Produktionszyklus von TSMC etwa „4 Monate“ beträgt. Trotz der Tatsache, dass TSMC im September mit der Massenproduktion von 3nm-Chips beginnt, werden diese also nicht vor Januar ausgeliefert werden können.

Es besteht die Chance, dass die neuen MacBook Pro Modelle noch dieses Jahr veröffentlicht werden und mit M2 Pro- und M2 Max-Chips ausgestattet sein werden, die laut früheren Berichten die ersten 3nm-Chips von Apple sein könnten. Wenn die neuesten Informationen von Kuo jedoch korrekt sind, werden die ersten Apple-Geräte mit Chips, die auf dem 3nm-Prozess von TSMC basieren, erst später im nächsten Jahr veröffentlicht. Neben zukünftigen Macs und iPads soll auch der A17 Bionic Chip im iPhone 15 Pro im nächsten Jahr ein 3nm-Chip sein.

(1/4)

EMS must buy components from Oct at the latest for products that will enter mass production in 4Q22, but 3nm chips won’t be available until Jan 2023. So I think new MacBook Pro & iPad Pro, which will enter mass production in 4Q22, will adopt new but unlikely 3nm processors. https://t.co/8JR4LOHFVs

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 26, 2022