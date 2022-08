Apple TV+ nutzt den heutigen Montag-Abend, um auf neue Kinder- und Familienserien einzugehen, die im Herbst 2022 auf Apples Video-Plattform anlaufen werden. Neben alt-bekannten Gesichtern, gibt es auch komplett neue Serien zu bestaunen. Blicken wir Schritt für Schritt auf die kommenden Inhalte.

Peanuts, Ghostwriter, Wolfboy und Co.

Apple TV+ hat heute einen heißen Herbst mit einer Vielzahl neuer Original-Serien für Kinder und Familien angekündigt. Zu den komplett neuen Originalserien, die diesen Herbst erstmals auf Apples Video-Plattform anlaufen, gehören „Sago Mini Friends“, eine Zeichentrickserie, die auf Charakteren aus der preisgekrönten App „Sago Mini World“ basiert; „Slumberkins“, ein Mixed-Media-Marionetten-/2D-Animationsprogramm der beliebten Marke für emotionales Lernen für Kinder, das Kinder befähigt, fürsorglich, selbstbewusst und belastbar zu sein, und von The Jim Henson Company produziert; „Circuit Breakers“, eine futuristische Anthologieserie, die sich mit kinderbezogenen Themen durch eine Sci-Fi-Linse befasst; und „Interrupting Chicken“, eine animierte Vorschulserie, die die Freude am Lesen, Schreiben und Geschichtenerzählen für Kinder beleuchtet.

Dazu gesellen sich wiederkehrende Serien, wie z.B. „Ghostwriter“ mit einer völlig neuen Besetzung, das animierte Abenteuerepos „Wolfboy and the Everything Factory“, die charmante Freundschafts- und Bauerngeschichte „Get Rolling with Otis“ und Jack McBrayers süßer, Musik-Forward „Hallo, Jack! Die Kindness-Show.“ Darüberhinaus dürfen natürlich auch neue Inhalte der Peanuts nicht fehlen. Weiterführende Informationen findet ihr im Apple Newsroom.

Übersicht

09. September: Peanuts Anthology II

16. September: Sago Mini Friends

30. September: Wolfboy and the Everything Factory – Staffel 2

30. September: Get Rolling with Otis – Staffel 2

07. Oktober: Hello, Jack! The Kindness Show – Staffel 2

21. Oktober: Ghostwriter – Staffel 2

4. November: Slumberkins

11. November: Circuit Breakers

18. November: Interrupting Chicken