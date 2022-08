Ein neues Gerücht deutet darauf hin, dass Apples erwartete Apple Watch Pro nicht mit anderen Apple Watch-Bändern kompatibel sein wird. Das würde bedeuten, dass Kunden ihre alten Armbänder nicht für Apples neue High End Smartwatch nutzen können. Apple-Experte Mark Gurman gibt jedoch Hoffnung und erklärt, dass die Apple Watch Pro ältere Armbänder unterstützen wird, wobei dies womöglich nicht ganz so schick aussehen könnte.

Apple wird am 7. September voraussichtlich nicht nur neue iPhone 14 Modelle vorstellen, sondern auch die nächste Generation der Apple Watch, wozu eine Apple Watch Pro gehören soll. Die neue High End Smartwatch wird Gerüchten zufolge ein robusteres Design bieten. Das neu gestaltete Gehäuse soll ein größeres, flaches Display beherbergen und zwischen 47 mm und 48 mm groß sein.

Laut einem Beitrag des Accounts „UnclePan“ auf Weibo, der bereits in der Vergangenheit zutreffende Informationen geteilt hat, wird die Apple Watch Pro aufgrund ihres eckigeren Designs nicht mit älteren Apple Watch-Bändern kompatibel sein. Während Apple seine Smartwatch im Laufe der Jahre langsam vergrößert hat, wurde die Kompatibilität mit älteren Apple Watch-Bändern beibehalten. Die Abwärtskompatibilität ermöglichte es den Kunden, ihre Apple Watch aufzurüsten und ihre bestehenden Armbänder weiterzuverwenden, ohne gezwungen zu sein, neue Armbänder zu kaufen. Wenn das Gerücht zutrifft, wäre damit zumindest bei dem Pro-Modell Schluss.

Bloombergs Mark Gurman hat bereits auf das Gerücht reagiert und erklärt hingegen, dass die Apple Watch Pro ältere Armbänder unterstützen wird, „auch wenn sie angesichts der Größe der neuen Uhr vielleicht nicht so gut passen oder so nahtlos aussehen werden.“

I believe the Apple Watch Pro will support older bands — though maybe they won’t fit as well or look as seamless given the size of the new watch.

— Mark Gurman (@markgurman) August 29, 2022