Seit längerem wird darüber spekuliert, dass Apple an einer Satellitenfunktion für das iPhone arbeitet. Die Funktion soll iPhone-Nutzern dabei helfen, Notfälle zu melden, in denen keine klassische Mobilfunkabdeckung gegeben ist. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo arbeitet Apple tatsächlich an einer Satellitenverbindung für das iPhone 14 und hat die Hardware-Tests für das Feature abgeschlossen.

Start hängt von Partnern ab

Bereits vor dem iPhone 13 Release im letzten Jahr gab es Gerüchte, dass Apple mit dem iPhone eine Satellitenkommunikation unterstützen wird. Bekanntermaßen blieb die Funktion aus. Nun berichtet Ming-Chi Kuo, dass Apple über die Hardware-Unterstützung für die Satellitenverbindung verfügt. Ob das iPhone 14 die Satellitenkommunikation unterstützen wird, hängt jedoch davon ab, „ob Apple und die Betreiber das Geschäftsmodell vereinbaren können“.

Laut Kuo ist es „schwer vorherzusagen“, wann das iPhone Satellitenkommunikationsdienste anbieten wird. Wenn der Dienst implementiert wird, wird die Satellitenverbindung für Notfälle genutzt. So gab Bloombergs Mark Gurman an, dass iPhone-Benutzer in der Lage sein werden, die Satellitenverbindung zu nutzen, um den Behörden Notfälle in Gebieten ohne Mobilfunkverbindung zu melden und im Notfall Kurznachrichten an Kontakte zu senden.

Letzte Woche kündigte T-Mobile US an, dass man in Zukunft auch Starlink-Satelliten von SpaceX für seine Mobiltelefonie benutzen will. Der Zeitpunkt der Ankündigung war wahrscheinlich kein Zufall, da man Apples eigene satellitenbezogene Ankündigung zuvorkommen wollte. Gerüchte besagen, dass Apple mit Globalstar zusammenarbeitet, und Kuo bestätigt, dass dies in der Tat der Betreiber ist, mit dem Apple am ehesten eine Partnerschaft eingehen wird. Zudem gab Gurman an, dass auch die Apple Watch Pro eine Satellitenfunktion erhalten könnte.