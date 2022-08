Abonnenten von Apple TV+ haben seit Mitte August Zugriff auf die Dokumentation „Memorial Hospital – Die Tage nach dem Hurrikan Katrina“ (im Englischen heißt die Doku „Five Days at Memorial“. Begleitet wird der Serienstart von einem neuen Video auf YouTube.

Apple TV+: Five Days at Memorial – Creating the Storm

Die ersten fünf Folgen zu Five Days at Memorial stehen auf Apple TV+ bereit. Am kommenden Freitag folgt Episode Nummer 6. Diese trägt den traurigen Titel „45 Tote“. Nun hat Apple den Clip „ Five Days at Memorial – Creating the Storm“ auf YouTube veröffentlicht.

Bei Five Days at Memorial“ handelt es sich um eine kraftvolle neue limitierte Serie, die auf tatsächlichen Ereignissen basiert und aus dem gleichnamigen Buch adaptiert wurde. Als das Hochwasser stieg, der Strom ausfiel und die Hitze stark zunahm, waren erschöpfte Pflegekräfte in einem Krankenhaus in New Orleans gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die ihnen für die kommenden Jahre folgen würden.

Für die Produktionsdesigner von Five Days at Memorial war die Nachstellung des Hurrikans Katrina keine leichte Aufgabe. In dem Video könnt ihr herausfinden, wie die Crew die Hurrikan-, Sturm- und Überschwemmungsbedingungen am Set der Serie nachgestellt hat.