Im Rahmen der September Angebote hat Amazon bereits die eigene Hardware stark im Preis reduziert. Eine Übersicht aller reduzierter Amazon Geräte findet ihr hier. Unter anderem erhaltet ihr Echo Dot (4. Generation) für nur 24,99 Euro. Soweit so gut. Wenn man sich die Amazon Produktseite allerdings genauer anguckt, so stößt man auf einen Aktionscode mit dem ihr zwei Echo Dot zum Gesamtpreis von 39,98 Euro erhalten.

Echo Dot im 2er Pack nur je 19,99 Euro

Amazon nutzt die sogenannten September Angebote, um den Rotstift anzusetzen und die eigene Hardware im Preis zu reduzieren. Dabei stechen einige Angebote besonders hervor. Möchtet ihr in die Welt des Sprachassistenten Alexa einsteigen oder möchtet ihr euer Echo-Portfolio erweitern, so bieten euch die Amazon September Angebote genau die passenden Argumente.

Einen Echo Dot (4. Generation) erhaltet ihr bereits für 24,99 Euro. Wenn ihr euch allerdings für zwei Echo Dot (4. Generation) entscheidet, so zahlt ihr nur 39,98 Euro. Dies entspricht einem Einzelpreis von 19,99 Euro. Wie das Ganze funktioniert? Das Angebot gilt für Kunden von Amazon.de, die 2 Echo Dot (4. Gen.) in einer einzigen Transaktion bestellen und am Ende des Bestellvorgangs den Aktionscode DOT4 eingeben. Im Rahmen des Angebots wird ein Rabatt von 10 Euro auf den Gesamtbetrag für die Bestellung des Zweierpacks gewährt.

Angebot Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Weiß Wir stellen vor: Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige,...

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music,...

Angebot Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Blaugrau Wir stellen vor: Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige,...

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music,...