Exakt eine Woche trennt uns noch von der Apple „Far Out“-Keynote und der Ankündigung der neuen iPhone 14 und iPhone 14 Pro Modelle. Am 07. September wird Apple die Katze aus dem Sack lassen und die neuen iPhone Modellen offiziell präsentieren. Zur Vorstellung gehören dabei nicht nur die technischen Details, sondern auch die Farboptionen. Jahr für Jahr nimmt Apple leichte Änderungen an der Farbauswahl vor und so wird es auch in diesem Jahr eine leicht angepasst Farbpalette geben.

iPhone 14 (Pro): So sollen die neuen Farben aussehen

Blicken wir zunächst auf die Farbauswahl bei den aktuellen iPhone 13 Pro Modellen. Das iPhone 13 Pro könnt ihr aktuell in Silber, Gold, Graphit, Sierrablau sowie Alpingrün bestellen. Die zuletzt genannte Farbe stieß allerdings erst im März dieses Jahres zur Auswahl hinzu. Das iPhone 13 ist in Mitternacht, Rosé, Blau, Polarstern, (Product)RED sowie Grün erhältlich. Auch hier gilt, dass die grüne Farboption erst seit seit einem halben Jahr verfügbar ist.

Ian Zelbo hat die mögliche Farbauswahl des kommenden iPhone 14 und iPhone 14 Pro visualisiert. Es heißt, dass Sierrablau und Alpingrün bei den Pro-Modellen nicht mehr angeboten werden. Stattdessen soll es ein violettes und ein „normales“ grünes Modell geben. Graphit, Silber und Gold sollen weiterhin angeboten werden. Auch bei den Non-Pro-Modellen soll es eine leichte Anpassung geben. Die Farben Rot, Grün, Blau, Mitternacht und Polarstern sollen bestehen bleiben. Rosé soll durch Violett ersetzt werden.