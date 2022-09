Wer sich schon auf die neue Notch des iPhone 14 Pro einstimmen möchte, hat jetzt die Gelegenheit hierzu. So liefert uns der Grafikkünstler Ian Zelbo ein Hintergrundbild, mit dem wir kurzerhand jedes iPhone – zumindest optisch – mit der neuen Kamera-Aussparung ausstatten können.

Wir sind nur noch wenige Tage von Apples iPhone 14 Präsentation entfernt. Eine der spannendsten Neuerungen der kommenden Pro-Modelle wird der Wegfall der traditionellen Notch sein. Diese wird voraussichtlich von einer kreis- und einer pillenförmigen Aussparung abgelöst.

Die Display-Aussparungen sollen per Software als ein einziger ovaler Ausschnitt dargestellt werden. Wenn ihr schon jetzt wissen wollt, wie das in der Praxis aussieht, könnt ihr mit einem kleinen Trick euer iPhone in ein iPhone 14 Pro verwandeln – zumindest was die Optik der neuen Notch angeht.

Hierfür müsst ihr einfach das Bild von Ian Zelbo speichern und es im Vollbildmodus anschauen. Wartet ein paar Sekunden, bis die Home-Anzeige verschwindet und schon bekommt ihr einen Vorgeschmack auf die neue Notch. Das Ganze steht natürlich auf dem Kopf, da sonst die echte Notch im Weg wäre.

Das Bild stellt Zelbo auf Twitter zur Verfügung:

Full screen this and turn your phone upside down to see what iPhone 14 Pro will look like! 👀 #AppleEvent pic.twitter.com/aEk2xYCZe5

— Ian Zelbo (@ianzelbo) September 1, 2022