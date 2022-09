Wirft man aktuell einen Blick in den Apple Online Store, so zeigt sich, dass die Apple Watch 7 größtenteils ausverkauft ist. Entweder hat Apple mit massiven Lieferproblemen zu kämpfen, oder der Ausverkauf ist im vollen Gange, damit in der kommenden Woche neue Apple Watch Modelle vorgestellt werden können.

Vor dem „Far Out“-Event: Apple Watch 7 größtenteils ausverkauft

In der kommenden Woche findet die Apple „Far Out“-Keynote statt. Im Vorfeld gibt es immer mehr Indizien dafür, dass Apple auch eine bzw. mehrere neue Apple Watch ankündigen wird. Bereits in der Vergangenheit waren schwindende Lieferbestände ein Indikator für neue Modelle.

Im Apple Online Store sind derzeit viele Apple Watch Modelle ausverkauft. Allerdings gibt es nach wie vor noch ein paar Apple Watch- / Armband-Kombinationen, die erhältlich sind. Solltet ihr unmittelbar vor der Keynote eine Apple Watch kaufen wollen, so werdet ihr sicherlich fündig. Allerdings können wir euch nur dringend raten, den Kauf ein paar Tage bis zur kommenden Apple Watch Generation zu verschieben.

Allgemein wird mit der Ankündigung von drei neuen Apple Watch Modellen in der kommenden Woche gerechnet. Neben der Apple Watch 8 und einer neuen Generation der Apple Watch SE, wird mit einer neuen Apple Watch Pro (oder wie auch immer das Modell heißen wird) gerechnet. Das zuletzt genannte Modell soll 47mm groß und robuster sein. Zudem werden diesem Modell eine längere Akkulaufzeit und weitere Sensoren nachgesagt. Die Apple Watch Pro soll sich in erster Linie an Extremsportler richten.