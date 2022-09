Ein neues Ladecase für die kommende zweite Generation der AirPods Pro könnte mit Lautsprecherlöchern, einem Mikrofon und einer Öffnung für die Befestigung eines Schlüsselbands ausgestattet sein. Das geht aus angeblichen CAD-Renderings des Ladecase hervor, die AppleInsiders Andrew O’Hara auf Twitter geteilt hat.

Die AirPods Pro der aktuellen Generation gehören zu den besten kabellosen Ohrhörern auf dem Markt. Seit ihrer Einführung im Oktober 2019 sind Apples Premium-Ohrhörer längst überfällig für ein Update. Gerüchten zufolge werden sich die AirPods Pro 2 auf die Fitnessnutzung konzentrieren, mit verbesserten Sensoren und Trainings-Tracking-Funktionen. Außerdem könnten sie mit einem neuen, stiellosen Design kommen. Ansonsten ist wenig über die AirPods Pro 2 bekannt.

Andrew O’Hara hat ein weiteres Puzzle-Stück für uns, und zwar das Ladecase. So zeigte O’Hara CAD-Renderings des AirPods Pro 2 Ladecase auf Twitter. Ob dieses authentisch ist, bleibt natürlich abzuwarten, doch das Gezeigte ist durchaus interessant.

For anyone interested in #AirPodsPro2, I just got my hands on some leaked CAD files ahead of the #AppleEvent. Shows rumors we’ve heard before such as the lanyard anchor and speakers for Find My support. Can’t guarantee accuracy but cool to see regardless. What do you all think? pic.twitter.com/ZtrPcOfyVQ

— Andrew O’Hara (@Andrew_OSU) September 2, 2022