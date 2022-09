Wie üblich, zeigen sich bereits vor der offiziellen Vorstellung einer neuen iPhone-Generation diverse Schutzhüllen für das neue Lineup in den Weiten des Internets. Nachdem schon seit mehreren Wochen zahlreiche Drittanbieter-Produkte im Umlauf sind, gibt es jetzt kurz vor dem iPhone-Event die offiziellen Cases mit Apple-Logo, inklusive einer „Bright Orange“ und „Golden Brown“ Farboption.

Bevor Apple am 7. September das iPhone 14 Lineup vorstellt, behauptet der Vollzeit-Leaker Majin Bu, finale Details zu den verschiedenen Farben zu haben, die Apple als Zubehör-Cases verkaufen wird. Majin Bu lag in der Vergangenheit mit seinen Leaks oft richtig, auch wenn es um die Farben von Zubehör ging. So nannte er beispielsweise im Februar 2022 die Farben von neuen iPhone 13 Schutzhüllen.

Majin Bu teilt in einem Tweet gleich mehrere Bilder, die eine Übersicht zu Apples neuem Zubehör geben. Zu sehen sind Fotos der Lederhüllen als auch der Silikon-Versionen. Das erste Bild zeigt einen Screenshot, der aus einem Apple Online Store stammen könnte und listet folgende Farboptionen:

Der zweite Screenshot zeigt acht Farboptionen:

Abgerundet wird das Quartett mit zwei Bildern, die die Hüllen in freier Wildbahn – womöglich einem Apple Store – zeigen. Majin Bu sagt, er habe „99% Vertrauen“, dass diese Farben offiziell sind. Bei der Gelegenheit erklärt er auch, dass das neue „iPhone 14 Max“ (wie vermutet) wahrscheinlich „iPhone 14 Plus“ heißen wird.

Now I can say with 99% confidence that the iPhone 14 Case colors you saw in previous tweets will be official. iPhone 14 Max will probably only be called Plus pic.twitter.com/nM3Y95broQ

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 4, 2022