Das brasilianische Justizministerium hat den Verkauf des iPhone in Brasilien gestoppt, sofern kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten ist. Darüber hinaus hat die Regierung dem Unternehmen aus Cupertino eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 2,3 Millionen US-Dollar auferlegt.

Brasilien stoppt iPhone-Verkäufe

Apple hat sich vorgenommen, bis zum Jahr 2030 über alle Tätigkeitsbereiche des Unternehmens, die Zulieferkette und den Produktlebenszyklus hinweg klimaneutral zu werden. Im Zuge der Umsetzung dieses ambitionierten Ziels hat das Unternehmen in den letzten Jahren große Änderungen im Betrieb unternommen. Zu diesen Änderungen gehört auch der Wegfall des Ladegeräts im Lieferumfang des iPhones.

Die brasilianischen Verbraucherschützer haben sich von Anfang an gegen diesen Schritt ausgesprochen. Bereits im März letzten Jahres hatte Brasilien eine Geldstrafe gegen Apple verhängt, die von der Verbraucherschutzbehörde Procon-SP angestoßen wurde. Damals wurde die Strafe in Höhe von 10.546.442 R$ (1,9 Millionen US-Dollar) zusammen mit dem Vorwurf der irreführenden Werbung verhängt. Jetzt gibt es die nächste Strafe. In einem Amtsblatt des Justizministeriums heißt es:

„Verhängung einer Geldstrafe in Höhe von 12.274.500 R$ […], Widerruf der Registrierung von Smartphones der Marke iPhone, die ab dem Modell iPhone 12 auf den Markt gebracht wurden, und sofortige Aussetzung der Lieferung aller Smartphones der Marke iPhone, unabhängig vom Modell oder der Generation, die nicht mit dem Ladegerät geliefert werden.“

Das Justizministerium wird die Geldstrafe nicht sofort verhängen. Es wird vorgehen, wenn es den Verdacht hat, dass Apple versucht, das Verkaufsverbot zu umgehen.