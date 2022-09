Während sich Fußball-Fans darauf freuen, die neue Champions-League-Saison auf Amazon Prime Video live zu sehen, gibt es auch Neuigkeiten zum Thema American Football. So wird es ab 2023 in Deutschland einen neuen Sendeplatz für die National Football League geben – und zwar auf RTL, NITRO und im Livestream bei RTL+. DAZN weitet derweil sein NFL-Angebot aus.

Im Rahmen eines neuen Deals erwirbt RTL die exklusiven Free-TV-Rechte und zeigt somit künftig bis zu drei Live-Spiele pro Woche bei RTL und NITRO. Daneben wird eine Partie wöchentlich exklusiv bei RTL+ zu sehen sein. Der Erwerb der NFL-Rechte ist Teil der Strategie von RTL Deutschland, über den Ausbau des Inhaltebereichs sowohl im linearen Fernsehen als auch im Streaming zusätzliches Wachstum zu erzielen.

Im Paket ist alles enthalten, was das Football-Fan-Herz schneller schlagen lässt: Regular Season, Playoffs, Super Bowl, Preseason, NFL Draft, eine Rahmenberichterstattung und mehr. Damit können sich Football-Fans in jeder Saison auf rund 80 Liveübertragungen freuen. Los geht es im April 2023. Die Vereinbarung gilt bis 2028 für den gesamten deutschsprachigen Raum sowie Luxemburg und Liechtenstein.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ProSieben ab 2023 im Free-TV die Übertragungsrechte verliert. DAZN bleibt derweil weiter Partner der American-Football-Liga in Deutschland im Pay-TV und gibt einige Neuerungen bekannt. So beinhaltet die verlängerte Vereinbarung von DAZN auch eine Neuerung im Übertragungskalender der NFL auf DAZN. Ab der Saison 23/24 überträgt DAZN auch jeden Sonntag jeweils ein Spiel der frühen Kick-Off-Zeit (19:00 Uhr) sowie der späten Kick-Off-Zeit (22:25 Uhr) exklusiv. Diese Spiele werden somit nicht im Free-TV zu sehen sein. DAZN zeigt auch die Deutschlandspiele der NFL.

„American Football und die Begeisterung für die NFL sind im deutschsprachigen Raum seit Jahren nachhaltig gewachsen, wozu die starke Partnerschaft von DAZN mit der NFL maßgeblich beigetragen hat. Innovative Formate wie die ‚ENDZN‘, die Fans nur auf DAZN erleben können, und die umfangreichste Live- sowie redaktionelle Berichterstattung in deutscher Sprache, machen die NFL zu einer der beliebtesten Ligen der DAZN-Abonnenten. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir sie den Fans noch viele Jahre über DAZN und die linearen Kanäle DAZN1 und DAZN2 präsentieren können,“ so Alice Mascia, CEO von DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz.