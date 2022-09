Das neue iPhone 14 steht mehr oder weniger vor der Tür. Nichtsdestotrotz lohnt es sich in unseren Augen nach wie vor zum iPhone 13 zu greifen. Warum? Es muss nicht immer das neueste iPhone sein. iPhone 13 und iPhone 13 Pro gehören noch lange nicht zum alten Eisen und bieten in Kombination mit dem o2 Grow derzeit ein mehr als überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis an. So erhaltet ihr das iPhone 13 für einmalig 13 Euro. Das Beste? Die AirPods Pro gibt es kostenlos hinzu und der Anschlusspreis entfällt im Rahmen dieser Promotion bis zum 07. September 2022.

o2 Grow: iPhone 13 + AirPods Pro nur einmalig 13 Euro

o2 hat eine neue Promotion aufgelegt, bei der das iPhone 13 sowie die AirPods Pro und der neue Tarif o2 Grow im Mittelpunkt stehen. Ihr könnt vom „Abverkauf“ des iPhone-Modells profitieren und euch ein echtes Schnäppchen sichern.

-> iPhone 13 + AirPods Pro im o2 Grow nur einmalig 13 Euro

Über das iPhone 13 sowie die AirPods Pro müssen wir sicherlich nicht zu viele Worte verlieren. Stattdessen blicken wir etwas näher auf den Tarif „o2 Grow“. Beim o2 Grow handelt es sich um den ersten wachsenden Tarif Deutschlands. Ihr erhaltet jedes Jahr 10 GB monatlich ohne Aufpreis automatisch aufgebucht. o2 Grow startet mit 40 GB (monatlich) und wächst über die kommenden 20 Jahre auf 240 GB (monatlich) an. Das steigende Datenvolumen lässt sich auch über das 5G-Netz von O2 und parallel auf bis zu 10 mobilen Geräten nutzen. Eine Allnet-Flat (Telefon-Flat und SMS-Flat) und EU-Roaming sind selbstverständlich inkludiert.

Entscheidet ihr euch für die Kombination aus iPhone 13, AirPods Pro und o2 Grow, so werden monatlich 51,99 Euro (Laufzeit 36 Monate) fällig. Nach der Laufzeit gehört das Apple iPhone selbstverständlich euch. Ganz nebenbei erhaltet ihr übrigens auch noch 6 Monate Apple Music kostenlos hinzu.

-> Jetzt: iPhone 13 + AirPods Pro im o2 Grow sichern