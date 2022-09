Seit November 2018 sind alle Vodafone Postpaid-Tarife für eSIM verfügbar. Nun geht es im Prepaid-Bereich weiter. Tschüss Plastik, hallo eSIM. Das eSIM-Angebot gibt es ab sofort auch für CallYa-Kunden.

Vodafone: eSIM nun auch für CallYa-Kunden

Die SIM-Karte hat in den letzten Jahren die ein oder andere Transformation erlebt. . Anfangs noch so groß wie eine Scheckkarte, hat sie über die Jahre verschiedenste Formate angenommen und sich mittlerweile zur plastiksparenden eSIM gemausert. Im Mai angekündigt, gibt es die eSIM ab sofort auch in Vodafones Prepaid-Angebot CallYa.

Vodafone schreibt

Im Online-Bestellprozess können Kunden einfach zwischen einer traditionellen physischen SIM-Karte und einer eSIM auswählen. Wer sich für einen Tarif mit einer eSim entscheidet, erhält nach der Bestellung via E-Mail alle erforderlichen Informationen, um das eSIM-Profil auf dem Gerät zu installieren. So können CallYa-Kunden bereits nach wenigen Minuten ihren Tarif nutzen und ohne Wartezeiten loslegen. Ab Oktober gibt es die CallYa eSIM auch in über 700 Vodafone Shops in Deutschland – für alle, die sich lieber beim Tarif persönlich vor Ort in einer Filiale beraten lassen möchten.

Auch Prepaid-Bestandskunden können die eSIM nutzen. Dazu müssen sie sich einfach bei der Hotline melden und den Wechselwunsch hinterlegen. Ab Frühjahr 2023 wird der Wechsel auch komplett digital möglich sein – zum Beispiel über die MeinVodafone-App oder das Web.

–> Hier geht es zu den Vodafone CallYa-Tarifen