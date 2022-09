Im Rahmen seiner „Weiter voraus“-Keynote hat Apple auch Neuigkeiten zu Apple Fitness+ präsentiert. So gaben die Verantwortlichen bekannt, dass Apple Fitness+ ab Herbst für alle iPhone Nutzer verfügbar sein wird. Der Apple Watch Zwangs entfällt. Zudem gibt es ab dem 12. September in Fitness+ auch neue Staffeln von Zeit fürs Gehen und Zeit fürs Laufen, die neueste Künstler im Spotlight-Serie mit Musik von Mary J. Blige, The Rolling Stones und The Weeknd sowie einen neuen Yoga-Trainer.

Apple Fitness+ ab Herbst für alle iPhone Nutzer verfügbar

Auch wenn ihr keine Apple Watch besitzt, könnt ihr als iPhone-Besitzer ab Herbst auch den Fitness- und Wellness-Servic Apple Fitness+ abonnieren. iPhone Nutzer erhalten Zugriff auf alle Funktionen, mit über 3.000 Trainings im Studiostil und Meditationen, die alle von einem vielfältigen und inklusiven Trainerteam geleitet werden. Fitness+ Abonnenten bekommen auf dem Display Anleitungen der Trainer und die Länge der Intervalle, und die geschätzten verbrauchten Kalorien tragen zum Schließen des Bewegungsrings bei. Fitness+ ist vollständig in die Fitness App von iOS 16 integriert und motiviert euch durch Awards, das Teilen von Aktivitäten mit Freunden und mehr, euren Bewegungsring zu schließen. Ihr benötigt lediglich ein iPhone, um euch anzumelden, und könnt Fitness+ auf dem iPhone, iPad und Apple TV nutzen.

Anwender mit einer Apple Watch können sich von personalisierten Messwerten in Echtzeit motivieren lassen, die auf iPhone, iPad und Apple TV angezeigt werden. Außerdem können sie Zeit fürs Gehen, Zeit fürs Laufen und Meditationen direkt über die Apple Watch genießen – dazu brauchen sie nur AirPods oder andere Bluetooth-fähige Kopfhörer.

Zeit fürs Gehen und Zeit fürs Laufen

Im Herbst wird Fitness+ neue Folgen von Zeit fürs Gehen veröffentlichen. Das inspirierende Audioerlebnis auf der Apple Watch wurde dafür entwickelt, Menschen dabei zu helfen, öfter zu gehen. Mit dabei sind einige der spannendsten und einflussreichsten Menschen, die ihre Geschichten, Fotos und Musik mit Fitness+ Anwender teilen. Bei Zeit fürs Gehen sind bereits 58 Gäste dabei gewesen, darunter Prince William, Malala Yousafzai, Christopher Melone, Draymond Green, Camila Cabello, Nick Jonas und viele mehr.

In der vierten Staffel der Serie kommen jede Woche neue Gäste dazu, darunter: