Am 16. September läuft die neue Kinder- und Familienserie „Sago Mini Friends“ auf Apple TV+ an. Bevor der Startschuss fällt, wurde nun der Clip „Sago Mini Friends — Easy As Eight (Music Video)“ veröffentlicht.

Apple TV+: „Sago Mini Friends — Easy As Eight (Music Video)“

„Sago Mini Friends“ wird von Apple als „liebenswerter Beitrag zur Dankbarkeit“ beschrieben und basiert auf der preisgekrönten App gleichen Namens. In der Serie werden Charaktere wie Harvey, der Hund mit den Schlappohren, Jinja, die Katze, Jack, der Hase, und Robin, der Vogel, auftreten.

Die App „Sago Mini World“, auf der die Serie basiert, bietet mehr als 40 Spiele für Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren. Sie wurde mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnet, darunter die Parents‘ Choice Gold Awards, die Webby Awards, die Academics‘ Choice Awards und die Kidscreen Awards.

Der Clip „Sago Mini Friends — Easy As Eight (Music Video)“ zeigt, dass Zählen lernen einfach ist, wenn man acht Tentakel hat. Singt mit Dennis der Krake und dem Rest der Sago Mini Friends-Crew.