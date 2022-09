Knapp fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple GymKit im Rahmen von watchOS 4.1 gestartet ist. Soweit wir das einschätzen können, ist GymKit – zumindest bei uns in Deutschland – nicht wirklich verbreitet. Auch in den USA kommt GymKit nur langsam ins Rollen. Nun möchte Apple neuen Schwung in die Angelegenheit bringen und hat die App „GymKit Certification Assistant“ im App Store veröffentlicht.

Apple veröffentlicht „GymKit Certification Assistant“

In der Hoffnung, dass mehr Gerätehersteller auf GymKit setzen, hat Apple nun einne neuen „GymKit-Zertifizierungsassistenten“ veröffentlicht, um den Genehmigungsprozess zu rationalisieren.

Laut 9to5Mac wurde die App erst gestern im App Store freigegeben. Die App taucht nicht über die App Store Suche auf und wird auch nicht über Apple Entwicklerkonto angezeigt. Ihr könnt die App ausschließlich über den Direktlink aufrufen.

In der App Store Beschreibung heißt es

Nur zur Verwendung durch MFi-Lizenznehmer. Verwenden Sie den GymKit-Zertifizierungsassistenten, um die Kopplung, Verbindung und weitere wichtige Anforderungen für Fitnessgeräte zu testen, die Sie für die Integration der GymKit-Technologie entwickelt haben.

Die App ist ausschließlich für Gerätehersteller gedacht, um zu testen, wie ihre Produkte mit der GymKit-Plattform funktionieren. Die App führt Unternehmen durch den Prozess des Testens der NFC-Konnektivität, der Genauigkeit der Daten und der Sicherstellung, dass die den Benutzern angezeigten Informationen korrekt sind. Darüber hinaus kann die App Geräteherstellern helfen, Fehler mit ihrer GymKit-Integration zu beheben.

Apple scheint, mit der Veröffentlichung der App die GymKit-Verbreitung erhöhen zu wollen. Wir sind gespannt, ob die Rechnung aufgeht.