Am morgigen 08. September feiert Disney+ den sogenannten „Disney+ Day“. In Vorfreude auf das Event, lädt Disney+ seine Fans ein, ein ganz besonders Einführungsangebot wahrzunehmen und in den Disney Parks auf der ganzen Welt den Tag zu feiern.

Disney+: Probemonat nur 1,99 Euro

Habt ihr Interesse an an dem Video-Streaming-Dienst Disney+? Dann haben wir gute Nachrichten für euch. Ab morgen früh (08. September 2022, 06:00 Uhr) bis Dienstag, den 20. September um 8:59 Uhr, erhalten neue und wiederkehrende Abonnenten hier einen Monat Disney+ für nur 1,99 Euro. So habt ihr die Möglichkeit, den Video-Streaming-Dienste für kleines Geld ausprobieren.

Weitere Vorteile am Disney+ Tag

Am 8. September sind Disney+ Abonnenten und ihre Gäste mit Ticket und Reservierung eingeladen, die Themenparks im Walt Disney World Resort in Florida, im Disneyland Resort in Kalifornien und im Disneyland Park im Disneyland Paris 30 Minuten vor der regulären Parköffnung zu betreten, um die Feierlichkeiten zu verlängern.

Am 8. September erwartet die Gäste des Disneyland Resorts in Kalifornien, des Disneyland Parks im Disneyland Paris und der Disney’s Hollywood Studios im Walt Disney World Resort in Florida eine festliche Dekoration, besondere Walking Acts und Fotomöglichkeiten. Die Gäste ausgewählter Hotels des Walt Disney World Resorts und des Disneyland Resorts haben die Möglichkeit, 60 Minuten vor der regulären Parköffnung in einem der Themenparks von Walt Disney World oder Disneyland Resort einzutreten (mit gültigem Parkeintritt und Reservierung). Hong Kong Disneyland feiert mit seinen Gästen, die den Park am 10. September besuchen.

