Die Apple iPhone 14 Keynote im Live Ticker / Live Stream verfolgen. In wenigen Minuten hat das Warten ein Ende und Apple lädt zur September Keynote. Nach der März-Keynote und WWDC-Keynote im Juni steht nun das dritte Apple-Event des Jahres unmittelbar bevor. Die Keynote beginnt pünktlich um 19:00 Uhr, unser Live-Ticker startet um 18:30 Uhr. Seinen Online Store hat Apple vorab vom Netz genommen.

Live Ticker: iPhone 14, Apple Watch 8 und AirPods Pro 2

Gerade einmal wenige Tage ist es her, dass Apple zur heutigen September-Keynote geladen hat. Nun trennen uns nur noch wenige Augenblicke bis das Special Event beginnt. Auch wenn Apple mit keiner Silbe bestätigt hat, welche Neuheiten uns heute erwarten, muss man kein großer Prophet sein, um erahnen zu können, welche Produkte auf der Agenda stehen.

Kurzum: Wir rechnen mit dem iPhone 14, iPhone 14 Pro, der Apple Watch 8, den AirPods Pro 2 sowie der ein oder anderen Kleinigkeit.

In gewohnter Manier werden wir euch in diesem Artikel per Live Ticker / Livestream zur heutigen Apple Keynote auf dem Laufenden halten. Unsere Berichterstattung starten wir um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der eigentlichen Keynote um 19:00 Uhr nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte mit euch zu sprechen und uns einzustimmen. Wir gehen davon aus, dass die Keynote bis ca. 20:15 Uhr andauern wird.