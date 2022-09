Es gibt eine kleine aber feine Verbesserungen des WhatsApp Messengers zu verzeichnen. Gruppen-Admins sind ab sofort in der Lage, Nachrichten innerhalb einer Gruppe etwas mehr als Tage lang zu löschen.

In den letzten Wochen und Monaten hat WhatsApp seinen Messenger punktuell verbessert. Mal gab es kleinere und mal größere Anpassungen. Nun gibt es die nächste kleinere, aber nützliche Verbesserungen.

WhatsApp hat bekannt gegeben, dass Gruppen-Admins ab sofort in der Lage sind, Nachrichten innerhalb eines Gruppen-Chats etwas mehr als zwei Tage lang zu löschen. Die Funktion ist serverseitig freigeschaltet, allerdings könnte es etwas dauern, bis das Feature alle Nutzer erreicht.

🧑‍💻 Calling all Group Admins! Now you’ll have just over 2 days to delete unwanted messages from your groups to help you maintain meaningful conversations.

— WhatsApp (@WhatsApp) September 6, 2022