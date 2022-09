o2 hat eine neue Kampagne gestartet. Mit dieser habt ihr nicht nur die Möglichkeit, euch 100 Euro Wechselbonus zu sichern, ihr könnt auch eine kostenlose o2 Testkarte beantragen und das LTE- und 5G-Netz des Anbieters auf Herz und Nieren testen. Nachdem der Münchner Mobilfunkanbieter bereits im vergangenen Jahr eine ähnliche Aktion aufgelegt hatte, könnt ihr ab sofort wieder zugreifen. Das Beste? Der Tarif endet automatisch. Eine Kündigung ist nicht erforderlich. Das Risiko ist somit mehr als überschaubar.

Lange Zeit wurde das o2 Netz zurecht kritisiert. Verbindungsabbrüche, niedrige Downloadraten, keine Netzabdeckung etc. pp. Gleichzeitig muss man allerdings auch sagen, dass sich die Netzqualität in den letzten Jahren spürbar gesteigert hat.

Um euch die Möglichkeit zu geben, euch selbst ein Bild vom o2 Netz zu machen, hat der Mobilfunkanbieter eine kostenlose Testmöglichkeit gestartet. Das Testangebot richtet sich grundsätzlich an Jedermann. In den Teilnahmebedingungen heißt es

o2 Testkarte ist nur buchbar für Neukunden (ohne o2 Mobilfunkvertrag in den letzten 6 Monaten). Tarif gilt nur für Deutschland und endet nach Ablauf der Laufzeit von 30 Tagen automatisch. Im Tarif enthalten sind ein mobiler Internetzugang mit unbegrenztem Datenvolumen und einer geschätzten max. Datenübertragungsrate von 500 MBit/s (im 4G-Netz im Durchschnitt 56,2 MBit/s; Upload 50 MBit/s, im Durchschnitt 28 MBit/s, an einzelnen 5G-Standorten mit geeignetem Endgerät auch höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten möglich) im dt. o2 Mobilfunknetz sowie nationale Gespräche (außer Sonderrufnummern, Rufumleitungen) u. SMS in alle dt. Netze.