Apple hat auf der „Weiter voraus“-Keynote mit dem iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro und 14 Pro Max die nächste Generation des iPhone eingeläutet. Auf der virtuellen Bühne wurden allerhand Neuerungen präsentiert, wobei einige der Features etwas untergegangen sind. Nachfolgend schauen wir uns die Neuerungen an, für die auf der Bühne kein oder nur wenig Platz war.

Apple erwähnte bei der Präsentation des iPhone 14 eine verbesserte Akkulaufzeit, ging hierauf aber nicht im Detail ein. Wie sich herausstellt, bieten alle iPhone 14 Modelle eine längere Akkulaufzeit, die sich im direkten Vergleich mit den entsprechenden Modellen der vorherigen Generation teilweise merklich verbessert hat. Hier die Vergleichswerte von Apple:

Alle vier iPhones sind schnellladefähig und können mit einem 20-Watt-Netzteil oder höher in 30 bis 35 Minuten zu 50 Prozent aufgeladen werden.

Eine optionale neue Funktion für die Barrierefreiheit ermöglicht es den iPhone 14 Modellen, beim Ein- und Ausschalten einen Ton abzuspielen, so der Experte für unterstützende Technologien Steven Aquino, der die Funktion mit dem ikonischen Startgong des Macs vergleicht.

Der Twitter-Account @AppleSWUpdates teilte eine Vorschau des Sounds, die auf einer Datei aus dem iOS 16 Release Candidate basiert:

iPhone 14 Pro will have the option for a startup and shut down sound https://t.co/ui0jPcHR9i pic.twitter.com/RHcuwQYuqA

— Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 8, 2022