iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro max können ab sofort ohne Vertrag über den Apple Online Store vorbestellt werden. Auch das iPhone 14 mit Vertrag lässt sich ab sofort über die Mobilfunkanbieter bestellen.

Jetzt vorbestellen: iPhone 14 & 14 Pro

Am vergangenen Mittwoch hatte Apple im Rahmen der „Far out“-Keynote die neuen iPhone 14 (Pro) Modelle der Weltöffentlichkeit vorgestellt und den Vorverkaufsstart für den heutigen Freitag terminiert. Im Laufe des heutigen Vormittags wurde der Apple Online Store vom Netz genommen, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Dieser ist ab sofort wieder erreichbar und ihr könnt die neuen iPhone-Modelle vorbestellen.

Genau genommen, könnt ihr eure Vorbestellungen für das 6,1 Zoll iPhone 14, 6,7 Zoll iPhone 14 Plus, 6,1 Zoll iPhone 14 Pro und 6,7 Zoll iPhone 14 Pro Max platzieren. Dabei haben insbesondere die Pro-Modelle im Vergleich zu ihren Vorgängern ein besonders großes Upgrade erhalten. Bei diesen setzt Apple auf einen A16-Chip, ein Always-On-Display mit neuer Displayaussparung und Dynamic Island, ein leistungsstärkeres Kamerasystem mit 48MP Hauptkameras, verbesserter Frontkamera und mehr.

Preis & Verfügbarkeit

iPhone 14 und iPhone 14 Plus sind in Mitternacht, Blau, Polarstern, Violett und PRODUCT(RED) sowie mit Speicherkapazitäten von 128 GB, 256 GB und 512 GB erhältlich. Preislich starten diese Modelle bei 999 Euro (iPhone 14) bzw. 1.149 Euro (iPhone 14 Plus).

iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max sind in Dunkellila, Silber, Gold und Space Schwarz sowie mit Speicherkapazitäten von 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB erhältlich. Preislich geht es bei 1.299 Euro (iPhone 14 Pro) bzw. 1.499 Euro (iPhone 14 Pro Max) los. Natürlich könnt ihr die neuen Modelle nicht nur ohne Vertrag, sondern auch mit Vertrag, mit Vertragsverlängerung, iPhone 14 mit Finanzierung etc. bestellen.