Ab heute lassen sich die neuen iPhone 14 und iPhone 14 Pro bei den deutschen Mobilfunkanbietern vorbestellen Natürlich ist auch o2 mit von der Partie und bietet sowohl das neue iPhone 14 als auch das iPhone 14 Pro für 1 Euro an. Auf diese Art und Weise lässt sich das neue iPhone für eine verhältnismäßig kleine Einmalzahlung kaufen. Die Kosten werden dabei praktischerweise auf 36 Monate verteilt. Passenderweise hat o2 auch eine neue Aktion aufgelegt, bei der ihr 100 Euro Wechselbonus erhaltet.

iPhone 14 & 14 Pro für 1 Euro bei o2 vorbestellen

o2 nimmt ab sofort Vorbestellungen für das iPhone 14 und iPhone 14 Pro entgegen. Die Auslieferung der neuen Geräte findet ab kommenden Freitag (16. September) statt. Bei o2 habt ihr die Qual der Wahl und ihr könnt euch zwischen mehreren unterschiedlichen Tarifen entscheiden. So könnt zwischen den klassischen o2 Free Tarifen, den o2 Free Unlimited Tarifen sowie dem mitmachenden o2 Grow entscheiden. Je nach Geschmack sollte für jeden Nutzer der richtige Tarif dabei sein. Benötigt ihr nur 3GB Datenvolumen pro Monat oder ein unbegrenztes Datenvolumen. Ihr werdet fündig.

Blicken wir etwas detaillierter auf die Angebote und picken uns exemplarisch das iPhone 14 mit o2 Free M heraus. Dieser Tarif bietet euch eine Allnet-Flat inkl. Telefon-Flat und SMS-Flat, 20GB Datenflat sowie EU-Roaming. Einmalig werden für das iPhone 14 nur 1 Euro fällig. Das Gerät (36 Raten) + Tarif kosten monatlich nur 49,99 Euro.

Soll es lieber das iPhone 14 Pro sein? Entscheidet ihr euch zum Beispiel für das iPhone 14 mit Vertrag in Kombination mit dem o2 Grow, so werden ebenfalls nur einmalig 1 Euro für das Endgerät fällig. Der o2 Grow bietet euch neben der Allnet-Flat und EU-Roaming 40GB Daten pro Monat. Jahr für Jahr wächst das monatliche Datenvolumen um 10GB monatlich. Für das Gerät (36 Raten) + Tarif zahlt ihr nur 59,99 Euro mtl.

-> Hier findet ihr das iPhone 14 (Pro) ab 1 Euro

Jetzt 100 Euro Wechselbonus erhalten

Vor wenigen Tagen hat o2 eine Aktion aufgelegt, bei der ihr 100 Euro Wechselbonus erhaltet. Dies gilt bei erstmaligem Wechsel in einen o2 Free-Tarif, den o2 Grow-Tarif bzw. in einen Tarif mit o2 Free-Pro-Vorteilen mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit (z.B. o2 Free M für 29,99 Euro mtl.) aus einem Vertrag, der zuvor mindestens 3 Monate bestanden hat, sowie einer erfolgreichen Rufnummern-Portierung zu o2 bis spätestens 4 Wochen nach Abschluss des o2 Vertrags. Wechselbonus wird als monatlicher Rabatt in Raten von 20 x 5 Euro auf die Grundgebühr gewährt.

-> Hier geht es zu den 100 Euro Wechselbonus