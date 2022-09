Kurz nachdem Apple damit begonnen hatte, Vorbestellungen für alle vier iPhone 14 Modelle anzunehmen, rutschten die Liefertermine für die Pro-Modelle im Apple Online Store schnell in den Oktober. Viele Kunden, die es geschafft haben, schnell genug eine Bestellung aufzugeben, sollen am Tag der Markteinführung beliefert werden. Wie 9to5Mac berichtet, haben die ersten Kunden sogar bereits die Benachrichtigung erhalten, dass der Versand gerade vorbereitet wird.

Apple schickt das iPhone 14 auf die Reise

Endlich lassen sich Bestellungen für das iPhone 14 und iPhone 14 Pro aufgeben. Obwohl in Apples Bestellstatus noch kein Versand vermerkt ist, dürften derzeit die ersten Geräte beim jeweiligen Versanddienstleister zur Abholung vorgemerkt sein oder sich sogar schon im Versandprozess befinden.

Dass die ersten glücklichen Kunden bereits vor dem offiziellen Marktstart ihr neues iPhone 14 in den Händen halten, ist jedoch unwahrscheinlich. Apple arbeitet eng mit UPS und seinen anderen Versandpartnern zusammen. So sorgt das Unternehmen in der Regel dafür, dass die finale Auslieferung noch bis zum offiziellen Release-Tag, also Freitag, herausgezögert wird.

Während wir auf den Paketzusteller warten, steigen die Lieferzeiten für Nachzügler weiter an. Für Kunden, die noch nicht bestellt haben, wird das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max voraussichtlich in der zweiten Oktoberhälfte ausgeliefert. Die Verfügbarkeit des Standardmodells hat sich hingegen besser gehalten.

Falls ihr euch noch ein iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max zum Tag der Markteinführung sichern möchtet, habt ihr vielleicht noch Glück, wenn ihr während des Bestellvorgangs im Apple Online Store eine Abholung im örtlichen Apple Store vereinbart, aber die Verfügbarkeit ist auch hier mittlerweile sehr eingeschränkt. Es ist zudem üblich, dass einige Apple Stores am Tag der Markteinführung einen sehr begrenzten Vorrat der neuen iPhones für Laufkundschaft bereithalten.

Außerdem lassen sich die neuen iPhone 14 und iPhone 14 Pro Modelle bei o2, Vodafone und der Deutschen Telekom vorbestellen.

Alternativ gibt es das iPhone 14 und iPhone 14 Pro auch bei Amazon:

