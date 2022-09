Apple hat auf seiner „Weiter voraus“-Keynote nicht nur das iPhone Lineup und neue Apple Watch Modelle vorgestellt, auch die lang erwartete zweite Generation der AirPods Pro war auf der virtuellen Bühne zu sehen. Der Vorverkauf startete bereits vergangenen Freitag bei Apple und weiteren Händlern. Schnell wurde deutlich, dass die In-Ear-Kopfhörer sehr beliebt sind und so rutschte die Lieferzeit schnell hinter den offiziellen Verkaufstag am 23. September. Während bei Apple die Profi-Ohrhörer nach wie vor vorbestellbar sind, musste Amazon die AirPods Pro 2 kurzzeitig aus seinem Programm nehmen. Jetzt wurde das Kontingent anscheinend wieder aufgefüllt.

AirPods Pro 2 vorbestellen

Die zweite Generation der AirPods Pro zeichnet sich unter anderem durch eine verbesserte Audioqualität, längere Akkulaufzeit, verbesserte Geräuschunterdrückung, ein überarbeitetes Ladecase und eine extra kleine Ohrstöpsel-Option aus.

Lange haben wir auf die AirPods Pro 2 gewartet. Seit der Einführung der ersten Generation im Oktober 2019 waren Apples Premium-Ohrhörer längst überfällig für ein Update. Entsprechend groß war der Run auf die Vorbestellungen am vergangenen Freitag. Wer früh genug im Apple Online Store bestellt hat, erhält die neuen AirPods Pro bereits am 23. September. Wer die Profi-Ohrhörer heute bei Apple bestellt, muss sich noch etwas länger gedulden. So ist der 27. September bis 6. Oktober die derzeitige Lieferzeit-Prognose.

-> AirPods Pro 2 bei Amazon vorbestellen

Falls ihr euch die neuen AirPods Pro zum Tag der Markteinführung sichern möchtet, habt ihr vielleicht noch Glück, wenn ihr dem Apple Store am 23. September vor Ort einen Besuch abstattet. Eine weitere Chance bietet der Versandriese Amazon an, der die AirPods Pro 2 wieder im Programm hat.

Amazon wird von Apple mit einem eigenen Kontingent ausgestattet und kann so eine Lieferung zum offiziellen Verkaufsstart anbieten. Nachdem am Wochenende die von Apple zugesagte Liefermenge anscheinend erschöpft war, hat Amazon nun nachgelegt. So lassen sich die AirPods Pro 2 jetzt wieder zu der unverbindlichen Preisempfehlung von 299 Euro bei Amazon bestellen. Amazon hält sich jedoch mit einer Zusicherung für eine Lieferung zur Markteinführung noch zurück. Auf der Produktseite wird lediglich erwähnt, dass der Artikel am 23. September 2022 erscheint. Während des Bestellvorgangs wird erwähnt, dass man noch benachrichtigt wird, wenn „das voraussichtliche Lieferdatum für diesen Artikel vorliegt“.