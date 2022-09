Apple wird am heutigen Abend die finale Version von iOS 16, watchOS 9 und tvOS 16 für Jedermann veröffentlichen. Wir vermuten, dass dies gegen 19:00 Uhr der Fall sein wird. Im Vorfeld tauchen im App Store besonders viele App-Updates auf, um den Neuerungen der kommenden iPhone-, Apple Watch- und Apple TV-Updates gerecht zu werden. Exemplarisch blicken wir auf verschiedene Apps, die im Hinblick auf iOS 16 aktualisiert wurden.

Jeder Anwender setzt auf sein eigenes App-Setup. Die jeweiligen Apps werden mal häufiger und mal weniger häufig aktualisiert. Im Vorfeld eines großes iPhone-Updates drängeln sich allerdings zahlreiche neue App-Versionen in den App Store, um den Neuerungen des Systems gerecht zu werden. Bevor heute Abend iOS 16 freigegeben wird, findet man im App Store bereits allerhand Apps, die für das Update fit gemacht werden. Wir haben uns ein paar Apps rausgepickt und möchten euch kurz und knapp auf diese Hinweisen.

Die S-pushTAN-App der Sparkasse kann ab sofort in Version 4.0.2 aus dem App Store heruntergeladen werden. In den Release-Notes heißt es

In Vorbereitung auf das Betriebssystem-Update von Apple haben wir die technischen Voraussetzungen geschaffen, so dass S-pushTAN weiterhin reibungslos auf Ihrem iPhone bzw. iPad läuft. Gleichzeitig haben wir die Sicherheitsfeatures aktualisiert sowie kleinere Fehler behoben.

Die App „SmartGym: Workour und Training“ kann ab sofort in Version 6.1.1 heruntergeladen werden. Mit an Bord sind neue Sperrbildschirm-Widgets sowie die Möglichkeit einen benutzerdefinierten Fokus und einen speziellen Sperrbildschirm für das Training festzulegen.

Bei Foreca Weather handelt es sich um eine spannende Wetter-App, die bei uns seit einiger Zeit zum Einsatz kommen. Mit dem Update auf Version 2.37 erhaltet ihr neue Widgets für den Sperrbildschirm (u.a. stündliche Vorhersage und Anzeige der Temperatur).

Weiter geht es mit FitnessView 2.1. Das Update der Fitness-App beinhaltet ebenso neue Lockscreen Widgets sowie neue und verbesserte Charts.

Die Release-Notes zu „Dokumente:Datei-Manager, Musik“ Version 8.2.0 lesen sich wie folgt

Windy 37.2.01.0 beinhaltet neue Widgets für den Sperrbildschirm und neue Premium-Satelliten-Widgets.

Bei Home Widget für HomeKit handelt es sich um eine App, mit der ihr HomeKit-Geräte direkt vom Homebildschirm aus steuern könnt. Nun erweitern die Entwickler das Ganze auf den Sperrbidlschirm. In den Release-Notes heißt es

Sehr geehrte Benutzer, diese neue Version bringt die neue Sperrbildschirm-Widget-Funktion und die neuen iOS Home-App-Symbole.

Ich gehe davon aus, dass Ihnen diese Neuerscheinung gefallen wird.

Was gibt’s Neues:

– Fügt ein neues kreisförmiges Sperrbildschirm-Widget hinzu

– Fügt eine neue Symbolbibliothek für iOS 16 mit dem Namen „HomeKit“ hinzu. Es enthält alle neuen Icons der neuen iOS 16 Home App

– Einige Symbole (Tür, Fenster, Jalousie) aus diesem neuen „HomeKit“-Symbolsatz sind jetzt dynamisch (geschlossen/offen in Bezug auf den Gerätestatus).

– Behebt ein Layoutproblem auf dem iPad mini der 6. Generation, das dazu führt, dass der Kopfzeilentext der Detailansicht im horizontalen Modus abgeschnitten wird

– behebt ein Layoutproblem in der Circular Waiting View auf iPhone 8 & 8 Plus

– fügt PPM-Anzeigen auf dem CO/CO2-Sensor hinzu.

– Panel-Titel wird schwarz angezeigt, wenn die Hintergrundfarbe weiß ist.

– Schaltfläche „Was ist neu“ wird nach 10 Anzeigen ausgeblendet.

– behebt ein Problem mit dem Panel-Vorschaubild beim Teilen von Panels per E-Mail.

– behebt einen Absturz, wenn Voice-Over aktiviert ist!

– Beheben Sie einige kleinere Layoutprobleme

– behebt einige Übersetzungen.