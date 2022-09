iOS 15.7 und iPadOS 15.7 stehen als Download bereit. Vor wenigen Augenblicken hat Apple nicht nur die finale Version von iOS 16 als Download bereit gestellt, sondern auch noch ein weiteres iOS 15.X bzw. iPadOS 15.X Update veröffentlicht.

Apple veröffentlicht iOS. 15.7 & iPadOS 15.7

Wenn ihr aus welchen Gründen auch immer nicht auf iOS 16 wechseln wollt oder könnt, so steht euch ab sofort auch ein Update für iOS 15 bereit. Nachdem Apple in der vergangenen Woche den Release Candidate zu watchOS 15.7 freigegeben hatte, konnte man bereits erahnen, dass am heutigen Abend die finale Version auf den Apple Servern landet. Auch iPadOS 15.7 wartet auf euch. iPadOS 16 erscheint erst im kommenden Monat.

Am Einfachsten erfolgt die Installation direkt am iPhone / iPad unter Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Dort entscheidet ihr bei kompatiblen Geräten auch, ob ihr weiterhin bei iOS 15.X bleiben oder auf iOS 16 aktualisieren möchtet.

Neue Funktionen solltet ihr allerdings nicht erwarten. Apple konzentriert sich in erster Linie auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen. In den Release Notes heißt es

Dieses Update enthält wichtige Sicherheitsupdates und wird allen Benutzer:innen empfohlen.

Im dem Support Dokument #HT213445 geht Apple näher auf die behobenen Sicherheitslücken ein.