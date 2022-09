iOS 16 steht als Download bereit. Im Juni dieses Jahres hatte Apple einen ersten Ausblick auf iOS 16 gegeben und gleichzeitig die Beta-Phase eröffnet. Diese ist nun beendet und der Hersteller aus Cupertino hat vor wenigen Augenblicken die finale Version für Jedermann freigegeben. Kurzum: Das Update auf iOS 16 steht bereit. iPadOS 16 wird im Oktober veröffentlicht.

iOS 16 ist da: Download steht bereit

Vergangenen Mittwoch hatte Apple im Rahmen der „Far out“-Keynote nicht nur das neue iPhone 14 und iPhone 14 Pro angekündigt, sondern gleichzeitig auch die Veröffentlichung von iOS 16 für den heutigen Montag terminiert. Gesagt, getan. Ab sofort könnt ihr iOS 16 herunterladen und installieren. Am einfachsten erfolgt dies direkt am Gerät über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass ihr im Vorfeld unbedingt ein Backup eures Systems anlegen solltet.

iOS 16 bringt eine Vielzahl neuer Funktionen mit sich und ist mit dem iPhone SE 2 sowie dem iPhone 8 (Plus) oder neuer kompatibel. Apple schreibt in der Kurzform: „Die neue Version des iPhone Betriebssystems ermöglicht Nutzern eine individuelle Personalisierung ihres Sperrbildschirm, ergänzt Features für Nachrichtenrückruf und E-Mail-Versandplanung und erweitert Erkennungsfunktionen von Live Text und Visuelles Nachschlagen“. Deutlich präziser und ausführlicher sind dabei die Release-Notes.

Release-Notes

Sperrbildschirm

Mit dem neu gestalteten Sperrbildschirm kannst du deinen Bildschirm im Sperrmodus rundum personalisieren, indem du deine Lieblingsfotos in Szene setzt, Schriftstile anpasst, Widgets hinzufügst und mehr.

Es können mehrere Sperrbildschirme erstellt werden und du kannst mühelos zwischen ihnen hin- und herwechseln.

In der Galerie für Sperrbildschirme kannst du aus personalisierten Vorschlägen wählen oder eine von Apple zusammengestellte Sammlung für deinen Sperrbildschirm verwenden.

Es stehen unterschiedliche Schriften und Farben zur Auswahl, um Datum und Uhrzeit auf deinem Sperrbildschirm individuell zu gestalten.

Widgets auf dem Sperrbildschirm zeigen Informationen auf einen Blick an, wie z. B. Wetter, Batteriestatus, bevorstehende Kalenderereignisse und mehr.

Ein neuer Effekt stellt das Motiv des Fotos vor die Zeitanzeige (iPhone XS und neuer).

Mit Fotostilen können Farbfilter, Einfärbungen und Schriftstile von Fotos auf dem Sperrbildschirm geändert und somit ein harmonisches Bild geschaffen werden.

Mitteilungen werden am unteren Rand des Sperrbildschirms angezeigt und können als erweiterte Liste, als Stapel oder als Anzahl angezeigt werden.

Fokus

Der Sperrbildschirm kann mit einem Fokus verknüpft werden, sodass durch Wechseln zum entsprechenden Bildschirm ein bestimmter Fokus aktiviert wird.

In Apps wie „Kalender“, „Mail“, „Nachrichten“ und „Safari“ sowie in Apps von Drittanbietern werden Inhalte, die dich ablenken, mithilfe von Fokusfiltern ausgeblendet.

Dank der optimierten Konfiguration kannst du nun noch leichter und schneller einen Fokus erstellen – mit Vorschlägen zu personalisierten Sperrbildschirmen und Home-Bildschirmen, einschließlich Apps und Widgets, die für den von dir konfigurierten Fokus relevant sind.

Nachrichten

Nachrichten können bis zu 15 Minuten nach dem Senden noch bearbeitet werden und Empfänger:innen sehen einen Bearbeitungsverlauf.

Mit der Option „Senden widerrufen“ kannst du Nachrichten bis zu 2 Minuten nach dem Versenden wieder zurücknehmen.

Wenn du später zu einer Konversation zurückkehren möchtest, markierst du eine Nachricht ganz einfach erneut als ungelesen.

Über SharePlay kannst du gemeinsam mit Freund:innen Filme ansehen, Musik hören, Spiele spielen und vieles mehr, während ihr euch in der Nachrichten-App darüber austauscht.

Durch „Zusammenarbeit“ kannst du nun problemlos andere Personen dazu einladen, über „Nachrichten“ an einer Datei zusammenzuarbeiten. Aktivitätsupdates werden im Thread angezeigt, wenn eine Person eine Änderung an einem geteilten Projekt vornimmt.

Mail

Dank der verbesserten Suchfunktion werden vollständigere und präzisere Ergebnisse geliefert und Vorschläge gemacht, sobald du anfängst zu tippen.

Mit der Option „Senden widerrufen“ kannst du das Senden von E-Mails innerhalb von 10 Sekunden wieder rückgängig machen.

Das Senden von E-Mails kann zeitlich festgelegt werden, indem du einen bestimmten Tag und eine bestimmte Uhrzeit angibst.

Mit der Option „Erinnerung“ kannst du ein Datum und eine Uhrzeit festlegen, um eine Erinnerung zu einer E-Mail zu erhalten.

Safari und Passkeys

Geteilte Tabgruppen ermöglichen es dir, eine Reihe von Tabs mit Personen zu teilen und sofort Aktualisierungen von Tabgruppen anzuzeigen, wenn du mit anderen zusammenarbeitest.

Startseiten von Tabgruppen können mit unterschiedlichen Hintergrundbildern und Favoriten für jede Tabgruppe angepasst werden.

Mit fixierten Tabs in Tabgruppen kannst du häufig besuchte Websites für jede Tabgruppe fixieren.

Übersetzungen von Webseiten in Safari sind nun auch für die Sprachen Türkisch, Thai, Vietnamesisch, Polnisch, Indonesisch und Niederländisch verfügbar.

Passkeys bieten eine einfachere und sicherere Anmeldemethode, um das Passwort zu ersetzen.

Durch die Synchronisierung von Passkeys über den iCloud-Schlüsselbund kannst du auf all deinen Apple-Geräten auf sie zugreifen, während sie mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt bleiben.

Live Text

Mit der Option Live Text für Videos kannst du mit Text in einem angehaltenen Videobild interagieren, z. B. kannst du Text kopieren, übersetzen lassen, nachschlagen, teilen und mehr (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Einmal auf identifizierte Daten in Fotos und Videos tippen und schon kannst du mit Schnellaktionen verschiedene Optionen durchführen wie Flüge oder Zustellungen nachverfolgen, Fremdsprachen übersetzen lassen, Währungen konvertieren und mehr (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Visuelles Nachschlagen

Mit der Option „Motiv vom Hintergrund lösen“ wird das Motiv eines Bildes herausgelöst, sodass du es in Apps wie „Mail“ und „Nachrichten“ kopieren und einsetzen kannst (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Die Option „Visuelles Nachschlagen“ kann nun auch Vögel, Insekten, Spinnen und Statuen auf deinen Fotos erkennen (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Siri

Dank dem erleichterten Konfigurieren von Kurzbefehlen ist es nun möglich, Kurzbefehle mit Siri direkt nach dem Installieren einer App zu nutzen, ohne sie vorher einrichten zu müssen (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Eine neue Einstellung erlaubt dir das Senden von Nachrichten, ohne dass dich Siri vorher um eine Sendungsbestätigung bittet.

Telefonate und FaceTime-Anrufe können mit dem Siri-Befehl „Hey Siri, leg auf” beendet werden (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Diktierfunktion

Eine komplett neue Diktieroption erlaubt es dir, beim Eingeben und Bearbeiten von Text zwischen Sprachbefehlen und Tastatur zu wechseln (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Satzzeichen wie Kommas, Punkte und Fragezeichen werden automatisch eingefügt, während du diktierst.

Emojis können nun per Sprachbefehl eingefügt werden (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Karten

Die Routenplanung mit mehreren Stopps erlaubt das Hinzufügen von bis zu 15 Stopps entlang deiner Fahrtroute in „Karten“.

Wenn du ÖPNV-Karten zu Wallet hinzufügst, kannst du in „Karten“ niedriges Fahrtguthaben anzeigen und deine Karte wieder aufladen, ohne dabei „Karten“ zu verlassen.

Die Ticketpreise zeigen dir an, wie viel deine Fahrt in der San Francisco Bay Area und in London, New York und San Diego kostet.

Apple Pay und Wallet

In der Bestellungsverfolgung mit Apple Pay erhältst du in Wallet genaue Informationen zu Beleg und Status deiner Bestellung für Käufe mit Apple Pay bei teilnehmenden Händlern.

Home

Die neu gestaltete Home-App macht das Navigieren, Organisieren, Anzeigen und Steuern deiner Smarthome-Geräte zum Kinderspiel.

Im Tab „Zuhause“ sind nun all deine Geräte, Räume und Szenen in einem einzigen Tab zusammengefasst, sodass du dein gesamtes Zuhause im Blick hast.

Dank Kategorien für Lichtquellen, Klima, Sicherheit, Lautsprecher und TVs sowie Wasser kannst du schnell auf alle relevanten und nach Räumen geordneten Geräte zugreifen und genauere Statusinformationen einsehen.

Mit der neuen Kamera-Ansicht lassen sich bis zu vier Kameras im Tab „Zuhause“ anzeigen und durch Scrollen kannst du auf weitere Kamera-Ansichten des Zuhauses zugreifen.

Die neu gestalteten Geräte-Kacheln verfügen über optisch leichter erkennbare Symbole, die farblich mit der jeweiligen Kategorie übereinstimmen, sowie über neue Geräteverhaltensweisen für eine präzisere Gerätesteuerung.

Health

Die Funktion „Medikamente“ erleichtert das Erfassen und Verwalten deiner Medikamente, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel. Du kannst Listen, persönliche Medikamentenpläne und Erinnerungen erstellen und die protokollierten Daten im Zeitverlauf anzeigen lassen.

Mitteilungen zu Zyklusabweichungen informieren dich, ob deine protokollierten Menstruationszyklen Anzeichen einer seltenen Periode, unregelmäßigen Periode, verlängerten Periode oder einer fortbestehenden Schmierblutung aufweisen.

Über Einladungen zum Teilen von Daten aus Health können nahestehende Personen Gesundheitsdaten einfach und sicher mit dir teilen.

Erinnerungen zum Teilen von Daten aus Health sorgen für mehr Transparenz und Kontrolle über die Gesundheitsdaten, die du mit deinen Liebsten teilst.

Familienfreigabe

Dank der verbesserten Konfiguration von Kinder-Accounts ist es noch einfacher, einen Account für ein Kind mit der passenden Kindersicherung (einschließlich altersgerechter Medien-Beschränkungen) zu erstellen.

Ein Gerät für ein Kind kann über „Schnellstart“ konfiguriert werden, um im Handumdrehen ein neues iOS- oder iPadOS-Gerät für dein Kind mit der ausgewählten Kindersicherung einzurichten.

Mit Anfragen für Bildschirmzeit in „Nachrichten“ kannst du mühelos eine Anfrage deines Kindes genehmigen oder ablehnen.

In der Familiencheckliste findest du Tipps und Vorschläge, z. B. um die Kindersicherungseinstellungen eines Kinder-Accounts zu aktualisieren und das Teilen des Standorts zu aktivieren, oder du wirst daran erinnert, dein „iCloud+“-Abo mit allen zu teilen.

Sicherheitsprüfung

Die neue Einstellung „Sicherheitsprüfung“ hilft Personen, die zu Hause oder durch Partner:innen Gewalt erfahren haben, die Zugriffsrechte zurückzusetzen, die sie anderen gewährt haben.

Mit „Notfall-Reset“ kannst du umgehend sämtliche Zugriffsrechte aller Personen und Apps zurücksetzen. Beispielsweise ist es möglich, das Teilen des Standorts über „Wo ist?“ zu deaktivieren, Datenschutzberechtigungen für Apps zurückzunehmen und mehr.

Durch das Verwalten von „Teilen und Zugriff“ kannst du überprüfen und anpassen, welche Apps und Personen auf deine Daten zugreifen dürfen.

Bedienungshilfen

Die „Türerkennung“ in der App „Lupe“ sucht eine Tür, liest Schilder und Symbole und gibt dir Anweisungen, wie sich die Tür öffnen lässt (iPhone 12 Pro und iPhone 13 Pro).

Mit der Synchronisierungsfunktion kann die Apple Watch vollständig über das iPhone gesteuert werden. Zudem werden die Schaltersteuerung, Sprachsteuerung und andere Bedienungshilfen auf dem iPhone unterstützt, um die Apple Watch optimal zu nutzen.

Dank der Funktion „Partnercontroller“ können Benutzer:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen beim Gaming von Betreuer:innen oder Freund:innen unterstützt werden, indem die Eingaben von mehreren Gamecontrollern zu einer Einheit verknüpft werden.

VoiceOver ist nun in mehr als 20 neuen Sprachen und Sprachumgebungen wie Bengalisch (Indien), Bulgarisch, Katalanisch, Ukrainisch und Vietnamesisch verfügbar.

Diese Version enthält außerdem folgende Funktionen und Verbesserungen: