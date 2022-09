Das Always-On-Display des iPhone 14 Pro schaltet sich auf intelligente Art und Weise aus, wenn sich der Nutzer mit seiner Apple Watch entfernt und den Raum verlässt. Dies ist eine kleine aber feine Maßnahme, um Strom zu sparen und die Akkulaufzeit des Gerätes zu verlängern.

iPhone 14 Pro: Always-On-Display schaltet sich intelligent aus, wenn ihr mit eurer Apple Watch den Raum verlasst

Vergangene Woche hat Apple die „Far Out“-Keynote genutzt, um neue iPhone-Modelle anzukündigen. Eins der Highlights des iPhone 14 Pro ist das neue Always-On-Display. Apple beschreibt das Display des iPhone 14 Pro wie folgt

Die in den Größen 6,1″ und 6,7″ erhältlichen Modelle verfügen über ein neues Super Retina XDR Display mit ProMotion und erstmals in einem iPhone auch über das Always-On Display – ermöglicht durch eine neue Bildwiederholrate von 1 Hz und verschiedene energiesparende Technologien. Dadurch wird der neue Sperrbildschirm noch praktischer, indem er Zeit, Widgets und Live-Aktivitäten auf einen Blick bereitstellt. Das fortschrittliche Display hat auch dieselbe HDR Spitzenhelligkeit wie das Pro Display XDR und die höchste Spitzenhelligkeit im Freien bei einem Smartphone: bis zu 2000 Nits, also doppelt so hell wie beim iPhone 13 Pro.

Wenn ihr das iPhone 14 Pro mit dem Display nach unten auf auf den Tisch legt oder in die Hosentasche steckt, so schaltet sich das Always-On-Display aus, um Strom zu sparen. Gleiches gilt übrigens auch in Kombination mit CarPlay. Wie YouTuber Felixba, der vor Ort im Steve Jobs Theater zur Apple September Keynote war, zu berichten weiß, schaltet sich das Always-On-Display auch aus, wenn der Nutzer mit seiner Apple Watch den Raum verlässt. Dabei greift das iPhone 14 Pro auf den U1-Chip der Apple Watch zu, um zu erkennen, dass sich der Nutzer entfernt.