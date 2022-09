Mit den iPhone 14 Modellen führt Apple eine neue SOS-Notfallfunktion via Satellit ein, die es ermöglichen soll, Notfallnachrichten auch dann zu senden, wenn weder Mobilfunk- noch WiFi-Verbindungen verfügbar sind. Apple nutzt für dieses Vorhaben Globalstars Satelliten-Netzwerk. SpaceX-CEO Elon Musk erklärte nun, dass sein Unternehmen zuvor „einige vielversprechende Gespräche mit Apple über Starlink-Konnektivität“ geführt hatte.

Die neue SOS-Notfallfunktion via Satellit auf dem iPhone 14 macht einen sehr guten Eindruck. „Notruf SOS über Satellit“ verbindet den Nutzer mit dem nächstgelegenen Satelliten und sendet ein SOS-Signal an ihn, das weitergeleitet wird. Um diese ambitionierte Funktion umsetzen zu können, entschied sich Apple bekanntlich für eine Zusammenarbeit mit Globalstar. Das Unternehmen verfügt über 48 Satelliten, welche die Erde in einer niedrigen Umlaufbahn überfliegen.

Der Partnerschaft zwischen Apple und Globalstar gingen offenbar auch Verhandlungen mit anderen Anbietern voraus. So erklärte Elon Musk in einem Tweet, dass Apple auch mit SpaceX im Gespräch für eine mögliche Zusammenarbeit stand. In seiner gewohnt ironischen Art sagt er auf Twitter:

We’ve had some promising conversations with Apple about Starlink connectivity. iPhone team is obv super smart.

For sure, closing link from space to phone will work best if phone software & hardware adapt to space-based signals vs Starlink purely emulating cell tower.

— Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2022