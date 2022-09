Seit der vergangenen Champions League Saison überträgt auch Amazon Prime ausgewählte Spiele der Königsklasse. Seit vergangener Woche rollt der Ball wieder und nachdem Borussia Dortmund gegen FC Kopenhagen in der Vorwoche gezeigt wurde, ist heute das Highlight-Spiel zwischen dem FC Bayern München und FC Barcelona an der Reihe. Amazon Prime Kunden können per Live-Stream dabei sein.

Amazon Prime: FC Bayern München vs. FC Barcelona im Live-Stream

Neben DAZN überträgt auch in dieser Champions League Saison Amazon Prime ausgewählte Partien. Am heutigen Abend steht – wenn auch nur in der Gruppenphase – ein echter Leckerbissen auf dem Programm. Der FC Bayern München trifft in der Allianz Arena auf den FC Barcelona. Los geht die Partie um 21:00 Uhr. Zuvor gibt es die Vorberichterstattung, dieses startet um 20:00 Uhr.

Diese Partien könnt ihr in den folgenden Wochen auf Amazon Prime verfolgen:

13. September: FC Bayern München – FC Barcelona

04. Oktober: Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur

11. OktoberBorussia Dortmund – FC Sevilla

25. Oktober: Borussia Dortmund – Manchester City

01. November: FC Bayern München – Inter Mailand

Prime-Mitglieder in Deutschland können das Spiel im Rahmen ihrer Mitgliedschaft kostenfrei auf Prime Video ansehen. Nicht-Prime-Mitglieder in Deutschland können eine 30-tägige kostenlose Testversion von Prime starten.