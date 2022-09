Die 74. Primetime Emmy Awards wurden verliehen, und wie erwartet hatte Apple TV+ dank Ted Lasso einen starken Auftritt. Die Apple TV+ Comedy-Serie erhielt im Laufe des Abends eine Reihe von Auszeichnungen. Jason Sudeikis nahm den Preis als bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie für seine Rolle als Ted Lasso entgegen. Die Serie selbst wurde mit dem Hauptpreis in der Kategorie Comedy ausgezeichnet.

Apple TV+: Ted Lasso gewinnt erneut Emmy als beste Comedy

Apple TV+ ging mit 52 Nominierungen für den Primetime Emmy in verschiedenen Kategorien in die Preisverleihung. Somit konnte der Streaming-Service seine 35 Nominierungen aus dem Vorjahr toppen.

Besonders hervorzuheben ist, dass Ted Lasso eine der höchsten Auszeichnungen des Abends mit nach Hause nehmen konnte. Er erhielt den Titel „Outstanding Comedy Series“ und setzte sich gegen einige ebenso herausragende Serien durch, darunter Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, Hacks, Only Murders in the Building und What We do in the Shadows.

Andererseits konnte die Apple TV+ Serie Severance in den wichtigsten Kategorien, in denen sie nominiert war, nicht gewinnen. In der begehrten Kategorie „Outstanding Drama Series“ wurde Severance von Succession geschlagen. Adam Scott von Severance war in der Kategorie für den besten Hauptdarsteller in einem Drama nominiert, doch diese Auszeichnung ging an den Squid Game-Star Lee Jung-Jae. Dafür konnte die Musik der Serie die Jury überzeugen, ebenso bei Schmigadoon!

Im Jahr 2022 erhielt Apple neun Primetime Emmy Awards in den folgenden Kategorien:

Ted Lasso

Outstanding Comedy Series

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series: Jason Sudeikis

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series: Brett Goldstein

Outstanding Directing for a Comedy Series: MJ Delaney

Severance

Outstanding Comedy Series Outstanding Main Title Design

Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)

Carpool Karaoke: The Series

Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series

Schmigadoon!

Outstanding Original Music and Lyrics

Home Before Dark

Outstanding Motion Design

In seiner Dankesrede erinnert Jason Sudeikis auch an die nahende dritte Staffel von Ted Lasso und sagt: „Wir sehen uns irgendwann zur dritten Staffel“. Wann diese startet, verrät er jedoch nicht.