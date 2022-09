Seit vergangener Woche wissen wir, dass Apple in diesem Jahr nicht nur auf einen Apple Watch 8 sowie Apple Watch SE 2 setzt, sondern seinen Kunden auch die komplett neue Apple Watch Ultra anbietet. Diese unterscheidet sich in mehreren Aspekten gegenüber der Apple Watch 8. So setzt Apple beispielsweise auf einen deutlich stärkeren Akku beim Ultra-Modell.

Apple Watch Ultra: 76 Prozent größerer Akku als bei der Series 8

Aus der Datenbank der chinesischen Regulierungsbehörde gehen nicht nur die Akkukapazität der neuen iPhone-Modelle hervor, auch die Akku-Kapazität der neue Apple Watch Modelle ist dort verewigt.

MySmartPrice weiß zu berichten, dass Apple bei der Apple Watch Ultra auf einen 542mAh Akku setzt. Bei der 45mm Apple Watch Series 8 sind es 308mAh. Summa Summarum verbaut Apple beim Ultra-Modell einen 76 Prozent stärkeren Akku.

Apple verspricht bei der Apple Watch 8 eine Akkulaufzeit von 18 Stunden. Im Stromsparmodus kommt die Apple Watch 8 auf 36 Stunden. Im Vergleich dazu schafft die Apple Watch Ultra 36 Stunden und im Stromsparmodus auf 60 Stunden. Im Stromsparmodus – der mit watchOS 9 eingeführt wird – werden verschiedene Sensoren und Funktionen deaktiviert. Welche das sind, haben wir euch hier hinterlegt.