Amazon hat heute die neue Generation des Kindle und Kindle Kids vorgestellt. Dabei setzt der Hersteller unter anderem auf ein hochauflösendes 6 Zoll Display ohne Spiegeleffekte, bis zu sechs Wochen Akkulaufzeit und Laden über USB-C, verstellbares Frontlicht, Dunkelmodus und 16 GB Speicherkapazität. Der Preis 99,99 Euro. Der neue Kindle Kids besitzt eine kindgerechte Hülle ein Jahr Amazon Kids+. Dieses Modell kostet 119,99 Euro.

Kindle und Kindle Kids: Amazon stellt neue Generation vor

Man kann schon fast die Uhr danach stellen, dass Amazon regelmäßig neue Kindle und Kindle Kids Modelle ankündigt. Heute hat Amazon die nächste Generation des Kindle angekündigt. Der bisher leichteste und kompakteste Kindle bietet Premium-Funktionen zu einem erschwinglichen Preis ab nur 99,99 Euro. Dazu zählen ein hochauflösendes 6-Zoll-Display mit 300 ppi, Laden über USB-C, eine längere Akkulaufzeit von bis zu sechs Wochen und Platz für Tausende Bücher dank einer im Vergleich zur vorherigen Generation verdoppelten Speicherkapazität.

Über dieselben Funktionen verfügt auch der Kindle Kids, der darüber hinaus eine kindgerechte Hülle, die Zwei-Jahre-Sorglos-Garantie sowie eine einjährige Mitgliedschaft bei Amazon Kids+ enthält. Mit ihr haben Kinder unbegrenzten Zugang zu über tausend Büchern.

Preis & Verfügbarkeit

Der neue Kindle mit 16 GB ist in den Farben Schwarz und Blau ab 99,99 Euro erhältlich. Stoffhüllen werden in Schwarz, Rosa, Blau und Grün angeboten. Der neue Kindle Kids mit 16 GB ist für 119,99 Euro in Schwarz erhältlich. Eltern (und ihre Kinder) können aus drei kindgerechten Cover-Designs wählen: Weltraumwal, Einhorntal oder U-Boot. Für ein Jahr erhalten Kunden Amazon Kids+ ohne zusätzliche Kosten.

Beide Modelle sind ab heute unter amazon.de/kindle bzw. amazon.de/kindlekids vorbestellbar und werden ab dem 12. Oktober ausgeliefert.

