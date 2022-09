Apple TV+ hat heute einen Trailer zu „Shantaram“ veröffentlicht, dem mit Spannung erwarteten neuen Drama mit Charlie Hunnam („Sons of Anarchy“) in der Hauptrolle. Basierend auf dem internationalen Bestseller-Roman von Gregory David Roberts wird „Shantaram“ mit den ersten drei Episoden der 12-teiligen ersten Staffel am 14. Oktober 2022 auf Apple TV+ starten.

„Shantaram“ auf Apple TV+

Über vier Jahre ist es mittlerweile her, dass bekannt wurde, dass Apple an der TV-Adaption von Gregory David Roberts Roman „Shantaram“ arbeitet. Nach einer „Schreibblockade“ und der Suche nach einem neuen Showrunner hat Apples neue Drama-Serie in den vergangene Monaten wieder an Fahrt gewonnen. Heute zeigt uns das Unternehmen den ersten Trailer zur nahenden Serie:

In „Shantaram“ begleiten wir Lin Ford (Charlie Hunnam), der aus einem australischen Gefängnis flieht, um sich anschließend in der Stadt Bombay zu verstecken. Einmal in Indien, führt die Reise durch eine Gesellschaft von Soldaten, Gangstern und Kriminellen, während Lin von seiner Vergangenheit verfolgt wird. Als er sich dann auch noch in eine rätselhafte und faszinierende Frau namens Karla verliebt, muss sich Lin zwischen Freiheit oder Liebe und den damit verbundenen Komplikationen entscheiden.

„Shantaram“ basiert auf dem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 2003 des australischen Buchautors Gregory David Roberts. Der Roman wird von tatsächlichen Ereignissen aus dem Leben des Autors beeinflusst. Roberts wurde 1978 zu 23 Jahren Haft verurteilt, nachdem er aufgrund von 24 bewaffneten Raubüberfällen überführt wurde. Im Juli 1980 floh er aus einem australischen Gefängnis und wurde zu einem der meistgesuchten australischen Verbrecher.

Neben Hunnam sind in der Serie auch Shubham Saraf, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino, Antonia Desplat, Alyy Khan, Sujaya Dasgupta, Vincent Perez, David Field, Alexander Siddig, Gabrielle Scharnitzky, Elham Ehsas, Rachel Kamath, Shiv Palekar und Matthew Joseph zu sehen.

„Shantaram“ feiert am Freitag, dem 14. Oktober 2022 sein weltweites Debüt. Zum Start stehen die ersten drei Folgen bereit, anschließend folgen immer freitags bis zum 16. Dezember 2022 neue Episoden. Insgesamt besteht die Serie aus 12 Folgen.