In der vergangenen Woche angekündigt, feiern iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max am Freitag ihren Verkaufsstart. Ein Großteil der Nutzer, die sich für ein neues iPhone entscheiden, werden vermutlich auch eine Case mitbestellen. Nicht nur Apple selbst bietet Cases für das iPhone 14 und iPhone 14 Pro an, auch eine Vielzahl an Drittanbietern bietet passend zum Verkaufsstart entsprechende Hüllen an. Nun hat der renommierte Hersteller Nomad sein iPhone 14 (Pro) Portfolio vor- und zum Kauf bereitgestellt.

Nomad – Hochwertige Schutzhüllen für das iPhone 14

Kurz nach der Vorstellung der neuen iPhone 14 Modelle kündigt nun Nomad die passenden Schutzhüllen an: Der kalifornische Hersteller bietet die zwei beliebten Schutzhüllen Modern Case und Sport Case auch für die iPhone 14 Familie an. Ihr habt die Wahl zwischen dem neuen hauseigenen Nomad-Echtleder und modernem TPU mit PET-Beschichtung. Beide Modelle sind ab sofort in jeweils drei verschiedenen Farben bei Amazon erhältlich.

Überblick

Moderne und robuste MagSafe-Schutzhüllen für das iPhone 14

Erhöhter Rahmen zum Schutz des Bildschirms

Schwarzer Kameraring zum Schutz der Kamera

Weiche Mikrofaserauskleidung verhindert Kratzer am Gerät.

Vernickelte Neodym-Magnete mit 800-1100 gf Magnetkraft (entspricht etwa 8-11 Newton) ermöglichen MagSafe-Kompatibilität.

Mit Ausrichtungsmagnet für ausrichtungsspezifisches Zubehör

Kompatibel mit Qi-Ladegeräten

Modern Case

Aus Polycarbonat und hochwertigem Echtleder

Neues Nomad-Leder wurde in einem umweltschonenden Prozess hergestellt und entwickelt mit der Zeit eine einzigartige Patina

Kombination aus innerem und äußerem Bumper sorgt für Schutz bei Stürzen aus bis zu 3 Metern Höhe

Bietet eine doppelte Befestigungsmöglichkeit für ein Schlüsselband (Schlüsselband nicht enthalten)

Ab sofort für alle iPhone-14-Modelle in den Farben Braun, Hellbraun und Schwarz zu einem UVP von je 49,95 Euro auf Amazon erhältlich

Nomad Modern Leather case iPhone 14 schwarz HOCHWERTIG: Schlanke und robuste MagSafe-Schutzhülle aus Polycarbonat und hochwertigem Echtleder....

SCHUTZ: Die Kombination aus einem inneren und einem äußeren Bumper hilft, Stöße beim Aufprall zu...

Nomad Modern Leather case iPhone 14 Pro Max braun HOCHWERTIG: Schlanke und robuste MagSafe-Schutzhülle aus Polycarbonat und hochwertigem Echtleder....

SCHUTZ: Die Kombination aus einem inneren und einem äußeren Bumper hilft, Stöße beim Aufprall zu...

Sport Case