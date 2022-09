Bis „Sago Mini Friends“ auf Apple TV+ anläuft müssen wir uns eure noch bis morgen gedulden, bis „The Greatest Beer Run Ever“ am 30. September startet, müssen wir noch ein paar Tage länger warten. Eines haben der Apple Original-Film und die Original-Serie allerdings gemeinsam. Apple rührt im Vorfeld noch ein wenig die Werbetrommel und hat jeweils einen Clip auf YouTube veröffentlicht.

Sago Mini Friends – Fin’s Song (Music Video)

„Sago Mini Friends“ wird von Apple als „liebenswerter Beitrag zur Dankbarkeit“ beschrieben und basiert auf der preisgekrönten App gleichen Namens. In der Serie werden Charaktere wie Harvey, der Hund mit den Schlappohren, Jinja, die Katze, Jack, der Hase, und Robin, der Vogel, auftreten.

Die App „Sago Mini World“, auf der die Serie basiert, bietet mehr als 40 Spiele für Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren. Sie wurde mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnet, darunter die Parents‘ Choice Gold Awards, die Webby Awards, die Academics‘ Choice Awards und die Kidscreen Awards.

Fin hat Kiemen und Fähigkeiten, die er bereit ist, mit euch zu teilen. Schwimmt und singt mit dem „I Got This“-Fisch und der Sago Mini Friends-Crew!

The Greatest Beer Run Ever – An Inside Look

Chickie, dessen Jugendfreunde in Vietnam kämpfen, fasst einen unglaublichen Beschluss. Als Zeichen seines Beistands will er selbst ins Kriegsgebiet reisen, um seinen Freunden ein kleines Stückchen Heimat mitzubringen: bestes amerikanisches Dosenbier. Als Chickie die Realität und Kontroversen dieses Krieges dann aber leibhaftig erfährt und das Wiedersehen mit seinen Kameraden zu einer Prüfung um die Wirren und Herausforderungen des Erwachsenwerdens wird, wird klar: Was ein gut gemeinter Plan war, soll nicht weniger als das Abenteuer seines Lebens werden. Auf Grundlage einer wahren Begebenheit erzählt „The Greatest Beer Run Ever“ eine berührende Geschichte von Freundschaft, Loyalität und der Bürde, Opfer bringen zu müssen.

In dem Clip diskutieren Regisseur Peter Farrelly, die Schauspieler Zac Efron, Russell Crowe und weitere Darsteller sowie die Crew über die Dreharbeiten zum Apple Original Film „The Greatest Beer Run Ever“.