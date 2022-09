Am morgigen Freitag ist es soweit. iPhone 14 und iPhone 14 Pro feiern ihren Verkaufsstart und werden an Frühbesteller ausgeliefert (Vorbestellungen können längst platziert werden). Parallel dazu landen die Geräte in den Apple Stores vor Ort. Bereits gestern wurden die Reviews zum iPhone 14 Pro und iPhone 14 veröffentlicht. Aus diesen gehen allerhand weitere Details zu den neuen iPhone-Modelle hervor. Besonders spannend ist dabei sicherlich das iPhone 14 Pro mit seinem neuen Always-On-Display inkl. Dynamic Island. Im Vorfeld hat Apple nun bestätigt, welche Apps und Funktionen die Dynamic Island zum Verkaufsstart des iPhone 14 Pro unterstützen.

Auf nach Dynamic Island…

Im Vorfeld des iPhone 14 Pro Verkaufsstarts ist Apple nun darauf eingegangen, welche Apps und Funktionen die Dynamic Island unterstützen werden. Vereinfacht ausgedrückt sind dies zunächst einmal Apples eigene Apps. Aber auch verschiedene Audio-Apps und Telefonie-Apps, die standardmäßig bestimmte Apple Programmierschnittstellen nutzen, erreichen bereits die Dynamic Island. MKBHD hat in seinem Video-Review die Apps und Funktionen thematisiert.

Jetzt läuft

Spotify

Audible

Amazon Music

YouTube Music

Stitcher

NPR One

Overcast

Pandora

SoundCloud

CallKit

WhatsApp

Google Voice

Instagram

Skype

Systemhinweise und Benachrichtungen

Eingehende Anrufe

Verbinden von AirPods

Face ID

Apple Pay

CarKey

AirDrop

Entsperren der Apple Watch

niedriger Akku

Ladevorgang

Stummschalten An/AUS

NFC Interaktionen

AirPlay

Wechsel des Fokus

Kurzbefehle

Flugmouds

SIM-Hinweise

Verbinden von Zubehör

„Wo ist?“

Live Aktivitäten