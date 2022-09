Die FIFA WM 2022 startet am 20. November. Alle 64 Spiele der WM live und in UHD könnt ihr auf MagentaTV verfolgen, davon 16 Spiele exklusiv. Nun hat die Telekom bekannt gegeben, dass bereits ab dem 19. September das Vorprogramm startet.

MagentaTV startet ab 19. September mit Vorprogramm zur FIFA WM 2022

Der Countdown zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 läuft. In etwas mehr als zwei Monaten findet das Eröffnungsspiel statt. Deutlich früher startet die Berichterstattung sowie das begleitende Programm auf MagentaTV. Ab dem 19. September bietet die Telekom auf dem neuen Sender FUSSBALL.TV 1 (Kanal 22 bei Standardbelegung) ausgewählte Inhalte rund um die WM. Zu sehen sind zahlreiche historische Endspiele und deutsche Klassiker sowie eine Dokumentation zum Gastgeberland mit anschließendem Talk.

Direkt am 19. September geht es mit spannenden Inhalten los. Um 19 Uhr zeigt MagentaTV eine einstündige Dokumentation zum Gastgeberland Katar (auch On-Demand verfügbar). In seinem Film „Kein Regenbogen in der Wüste – Die Fußball-WM in Katar“ beschäftigt sich Autor Michael Maske mit den viel diskutierten Menschenrechtsverletzungen im Wüstenstaat. Auch der Umgang der FIFA und des Deutschen Fußball-Bundes mit der Kritik an der Ausrichtung in Katar ist Thema. Die Doku beleuchtet Fragen rund um die Presse- und Meinungsfreiheit und gibt Einblicke in die Themen männliche Vormundschaft, Frauenrechte, Homosexualität und die LGBTIQ-Szene in Katar. Der Film illustriert aber auch die Begeisterung und Freude des WM-Gastgebers.

Um 20 Uhr geht es mit einer Talkrunde weiter. Mit dabei sind unter anderem der frühere Bundesminister Sigmar Gabriel, Trainer-Legende Ewald Lienen, die ehemalige Nationalspielerin Tabea Kemme, DFB-Mediendirektor Steffen Simon und Philipp Köster vom Fußballmagazin 11 Freunde. Ebenfalls dabei sind Vertreter verschiedener Organisationen wie Human Rights Watch, der Queer-Community oder der Fanszene. Die Moderation übernehmen MagentaTV-WM-Gastgeber Johannes B. Kerner und Anett Sattler von MagentaSport. Die Expertenrunde wird das Thema der Doku ausführlich aufgreifen.