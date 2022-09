Rund um den Erdball fiebern viele Millionen Menschen dem morgigen Verkaufsstart des iPhone 14 und iPhone 14 Pro entgegen. Ein paar wenige „Auserwählte“ (Medienvertreter, Journalisten, Influencer etc.). haben im Vorfeld von Apple die Möglichkeit erhalten, die Neuheiten auszuprobieren. Die Reviews zum iPhone 14 Pro liegen seit gestern vor und somit gibt es eine Vielzahl neuer Informationen zum neuen Pro-Modell. Im Laufe des Tages sind wir bereits etwas ausführlicher auf die Akkulaufzeit eingegangen, nun dreht es sich um das Always-On-Display.

iPhone 14 Pro: Always-On-Display harmoniert mit Apple Maps, Sprachmemos und Apple TV Fernbedienung

Brian Tong hat in seinem iPhone 14 Pro Review ein paar spannende Informationen zum Always-On-Display zusammengetragen. Zusätzlich zum Sperrbildschirm arbeitet das Always-On-Display mit Apple Maps, der Telefon-App und Sprachmemos zusammen. In der Karten-App ist die Karte ausgeblendet und es werden nur die Wegbeschreibung, die Ankunftszeit und die verbleibende Entfernung angezeigt. In den Apps „Telefon“ und „Sprachmemos“ sind verschiedene Teile der Benutzeroberfläche gedimmt.

Sofia Pitt von CNBC ist zudem aufgefallen, dass das Always-On-Display mit der Apple TV Fernbedienung im Kontrollzentrum zusammenarbeitet. Ihr habt im gedämmten Zustand die Möglichkeit, auf die Apple TV Fernbedienung zuzugreifen, ohne das iPhone entsperren zu müssen. Dabei harmoniert die Fernbedienung auf dem iPhone mit Apple TV 4K, Apple TV HD, Apple TV (3. Generation) sowie Smart TVs, die AirPlay 2 unterstützen.