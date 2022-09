Seit mehreren Jahren bietet Apple den sogenannten Einhandmodus als Bedienungshilfe an. Mit dem Feature habt ihr die Möglichkeit, den oberen Bildschirmen herunterzuholen, um diesen mit einer Hand besser ansteuern zu können. Dies funktioniert auch bei den neuen iPhone 14 Pro Modellen. Allerdings bleibt die Dynamic Island oben kleben. Mit iOS 16.1 bessert Apple nach.

Mit der Freigabe der iOS 16.1 Beta wirkt sich der Einhandmodus auch auf die Dynamic Island aus. Diese bliebt nicht mehr am oberen Bildschirmwand, sondern wird auch mit heruntergeholt. Anschließend funktioniert diese „virtuell“ auch im unteren Bereich so, wie man es erwartet.

Was hat es mit dem Einhandmodus auf sich? Wenn ihr euer iPhone im Hochformat mit einer Hand bedient, könnt ihr den Einhandmodus verwenden, um den oberen Bereich der Anzeige nach unten zu bewegen und dadurch für deinen Daumen erreichbar zu machen. Das Ganze wird über Einstellungen -> Bedienungshilfen -> Tippen -> „Einhandmodus“ aktiviert.

On iOS 16.1 it does move with reachability and works like it would usually! Weird that this wasn’t straight from 16 pic.twitter.com/Vklsy58YAp

— Tech-Up (@thetech_up) September 16, 2022