In der vergangenen Woche hatte Apple die Karten auf den Tisch gelegt und unter anderem das neue iPhone 14 und iPhone 14 Plus angekündigt. Beide Modelle können bereits bestellt werden. Während das iPhone 14 bereits im Handel verfügbar ist, müssen wir uns auf das größeren iPhone 14 Plus noch bis zum 07. Oktober gedulden. Dann feiert auch das 6,7 Zoll Non-Pro-Modell seinen Verkaufsstart. Um ein wenig die Werbetrommel für die neuen Geräte zu rühren, hat Apple nun einen begleitenden Werbespot im deutschen YouTube-Kanal des Unternehmens veröffentlicht.

Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus – Groß. Und größer.

Im Grunde ist das iPhone 14 schnell erklärt. Es handelt sich um ein iPhone 13, welches punktuell aufgewertet wurde. Das iPhone 14 Plus ist komplett neu, besitzt ein 6,7 Zoll Display und ersetzt das bisherige Mini-Modell. Dieses wurde aus der iPhone 14 Familie gestrichen.

Etwas länger sind iPhone 14 und iPhone 14 Plus wie folgt erklärt

Das neue iPhone 14 und iPhone 14 Plus. Zwei beeindruckende Größen: groß (6,1″) und größer (6,7″). Neue Frontkamera mit Autofokus. Fortschrittlicheres Zwei-Kamera-System für noch bessere Fotos. Action Modus für ruckelfreie Videos. Batterie für den ganzen Tag beim iPhone 14 und unsere bisher längste Batterielaufzeit beim iPhone 14 Plus. Superschneller A15 Bionic Chip. Und Unfallerkennung – ein neues Sicherheitsfeature, das du hoffentlich nie brauchst. All das in fünf fantastischen Farben. Das ist groß.

In dem eingebunden Clip ist der Song „Biggest“ von Iris Elba zu hören.