Mit dem 24/2 Catcher ist vor Kurzem ein spannendes neues Gadget auf den Markt gekommen, das euch bei Pokemon Go hilft, Pokemon zu fangen. Doch nicht nur das, ihr könnt den 24/7 Catcher auch dazu verwenden, Pokestops zu drehen und bei Kämpfen und Raids auf das Smartphone-Display zu tippen.

Pokemon Go: 24/7 Catcher hilft euch beim Pokemon fangen, Pokestops zu drehen und mehr

Seit über sechs Jahren tummelt sich Pokekon Go mittlerweile im App Store. Auch wenn der anfängliche Hype (bis Ende 2018 wurde das Spiel über 1 Milliarde Mal heruntergeladen) vorbei ist, spielen rund um den Erdball nach wie vor viele Millionen Menschen das Spiel.

Ein Traum eines jeden Spielers ist vermutlich das automatisierte Fangen von Pokemon. Genau hier setzt der neue 24/7 Catcher an. Sobald ihr den 24/7 Catcher über die Pokemon Go Einstellungen mit eurem Smartphone verbunden habt, kann es auch schon losgehen. Ihr aktiviert den Auto-Catcher und dieser fängt (ausreichend rote Pokemon-Bälle vorausgesetzt) alle um euch herum erscheinende Pokemon. Das Ganze funktioniert automatisch und ihr müsst keinen Knopf am 24/7 Catcher drücken oder ähnliches. Solange ihr rote Bälle habt und das Gadget in Smartphone-Reichweite ist, werden vollautomatisiert alle Pokomen in eurer Nähe gefangen. Voraussetzung ist natürlich auch, dass ihr ausreichend Platz in der Pokemon-Aufbewahrung habt, um neue Pokemon zu fangen.

Grundsätzlich bleiben Smartphone und 24/7 Catcher eine Stunde lang verbunden, dann wird die Verbindung getrennt. Allerdings kann man einmal das Catcher-Symbol im Pokemon-Display antippen und schon verbinden sich die Geräte wieder. Mit dem mitgelieferten Kabel und Saugnapf (den ihr auf dem Symbol positioniert) könnt ihr die Verbindung auch automatisch wiederherstellen. Die Kabel-/Saugnapf-Kombination könnt ihr auch für Kampfe und Raids nutzen. So erledigt das Gerät das Tippen für euch. Allerdings kämpfen wir doch gerne selbst und manuell. Die Kabelverbindung ist nur für die Kämpfe und Raids notwendig, ansonsten funktioniert der 24/7 Catcher drahtlos über Bluetooth.

Praktisch ist das Gerät allerdings für die Pokestops und Arenen. Durch das automatische Drehen der Pokestops und Arenen holt euch der 24/7 Catcher Pokebälle, Tränke etc. ab.

Der PhotoFast 247 Catcher ist zum Preis von 89 Euro bei Amazon erhältlich. Muss jeder selbst entscheiden, ob es das einem wert ist oder eben nicht. Das Gerät ist auf Lager und kann unmittelbar verschickt werden.