Eine der wesentlichen Neuerungen des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max ist die Dynamic Island. Der Bereich versteckt nicht nur geschickt die Aussparungen für das Front-Kamera-System, sondern bietet auch ein interaktives Element am oberen Rand des Bildschirms. Wie der zuverlässige Analyst Ross Young nun verkündet, wird das derzeit für die Pro-Modelle exklusive Design nächstes Jahr bei allen iPhone 15 Modellen Verwendung finden.

In einem Tweet erklärte Ross Young, dass er davon ausgeht, dass die Dynamic Island im nächsten Jahr für alle iPhone 15 Modelle verfügbar sein wird. Damit würde das neue Design auch bei den Standard-iPhones Verwendung finden. Er geht jedoch nicht davon aus, dass die Standard-Modelle mit einem LTPO-Display ausgestattet sein werden. Das deutet darauf hin, dass die Geräte weiterhin keine ProMotion-Unterstützung und keine Always-on-Display-Option werden.

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it.

— Ross Young (@DSCCRoss) September 18, 2022