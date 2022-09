Seit Anfang letzter Woche können iOS 16 und watchOS 9 herunterladen und auf kompatiblen iPhone- und Apple Watch-Modellen installiert werden. Am vergangenen Freitag fand der Verkaufsstart des iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, Apple Watch 8 sowie der Apple Watch SE 2 statt. Viele Nutzer werden von ihren aktuellen Modellen auf die Neuheiten umsteigen. Parallel dazu wird es allerdings auch komplette Neueinsteiger geben. Egal zu welcher Gruppe ihr gehört, Apple hat nun die Benutzerhandbücher zu iOS 16 und watchOS 9 veröffentlicht.

Neue Handbücher sind da: iOS 16 und watchOS 9

Die Grundzüge von iOS 16 und watchOS 9 sind sicherlich selbsterklärend. Allerdings bieten die beiden Systeme mittlerweile einen enormen Funktionsumfang, so dass sicherlich auch langjährige Apple-Nutzer nicht jede Funktion auswendig kennen. Möchtet ihr euch als Neueinsteiger ein wenig mit der Materie beschäftigen oder als „Experte“ die ein oder andere Funktion nachlesen, so habt ihr ab sofort die Möglichkeit dazu. Eine gute Übersicht bieten die beiden Rubriken „Neue Funktionen in iOS 16“ und „Neue Funktionen in watchOS 9“.

Kurzum: Apple hat die Handbücher zu iOS 16 und watchOS 9 veröffentlicht. Grundsätzlich stehen diese in einer deutschen und englischen Fassung, sowie direkt auf der Apple Webseite als auch bei Apple Books bereit.

Deutsche Handbücher

Englische Handbücher