Eine der wesentlichen Neuerungen des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max ist die Dynamic Island – ein neuer interaktiver Bereich am oberen Rand des Bildschirms, der die Notch des iPhone ersetzt. Die Dynamic Island funktioniert standardmäßig mit mehreren iOS-APIs, was die ersten Entwickler nun auf unterhaltsame Weise ausnutzen.

Ein Beispiel für eine App, die Apples Dynamic Island in einer ungewohnten Form nutzt, ist das Spiel „Hit The Island“, das zumindest optisch an den Spieleklassiker Pong erinnert. Diesmal besteht das Ziel jedoch darin, die Dynamic Island mit den Bällen zu treffen, um Punkte zu erzielen. Während des Spiels erscheinen mehr Bälle gleichzeitig auf dem Bildschirm, wobei sie auch schneller werden.

Sobald ein Ball die Dynamic Island trifft, erstellt das Spiel sogar eine schicke Animation um den Bereich herum. Die kostenlose App bietet auch einen Spielmodus für iPhone-Modelle mit der traditionellen Notch.

