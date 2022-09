Analyst Ming Chi Kuo weiß zu berichten, dass Apple seinen Fertigungspartner Foxconn angewiesen hat, die Produktion des iPhone 14 Pro zu erhöhen. Als Grund wird die starke Nachfrage der Pro-Modelle genannt.

Kuo: Apple erhöht aufgrund starker Nachfrage die iPhone 14 Pro Produktion

Bereits kurz nach dem Verkaufsstart zeichnete sich ab, dass die Nachfrage der iPhone 14 Modelle moderat ist, während die iPhone 14 Pro Nachfrage ziemlich stark ist. Erst heute sprachen die Analysten von JP Morgan von einer hohen iPhone 14 Pro Nachfrage. Nun meldet sich auch der renommierte Analyst Ming Chi Kuo per Twitter zu Wort.

Kuo schreibt unter anderem

Aufgrund der starken Nachfrage nach den iPhone 14 Pro-Modellen zeigt meine jüngste Umfrage, dass Apple Foxconn gebeten hat, die Produktionslinien des iPhone 14 auf die iPhone 14 Pro-Modelle umzustellen, was dazu beitragen wird, Apples Produktmix/iPhone ASP im 4Q22 zu verbessern.

Weiter heißt es, dass die Umstellung einer Steigerung der Auslieferungsprognose von iPhone 14 Pro-Modellen etwa 10 Prozent entsprechen werde. Dies wird dazu beitragen wird, den durchschnittlichen Verkaufspreis von iPhone-Modellen im vierten Quartal zu erhöhen.

Wirft man einen Blick in den Apple Online Store, so zeigt sich, dass die Lieferzeit der Pro-Modelle mehrere Wochen beträgt. Gleichzeitig sind die Non-Pro-Modelle nahezu direkt erhältlich. Gleichzeitig nehmen auch die deutschen Mobilfunkanbieter Bestellungen entgegen. In der Tat hat das iPhone 14 in diesem Jahr einen verhältnismäßig kleinen Schritt vollzogen. Die Pro-Modellen haben hingegen zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen spendiert bekommen. Dabei denken wir unter anderem an das Always-On-Display, die Dynamic Island, das 48MP Kamerasystem und den neuen A16-Chip.